Tsingtao : une vidéo montre un ouvrier chinois urinant dans une cuve de bière

Les autorités chinoises mènent une enquête après la diffusion d'une vidéo virale montrant un employé de Tsingtao en train d'uriner dans une cuve qui contiendrait les ingrédients de sa bière populaire.

© Rob Kim / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le clip a été visionné des dizaines de millions de fois sur les réseaux sociaux.

La société a déclaré avoir alerté la police immédiatement après avoir pris connaissance de la vidéo, ajoutant que le lot d'ingrédients avait été mis sous scellés.

Tsingtao est l'un des principaux producteurs et exportateurs de bière en Chine.

Dans le clip apparu en ligne jeudi, on peut voir un ouvrier, en uniforme et portant un casque, escalader un mur élevé et pénétrer dans le conteneur avant d'uriner à l'intérieur.

L'étiquette de localisation du clip indique "Tsingtao beer No.3 factory", a rapporté vendredi le journal local The Paper.

Le journal économique "National Business Daily" a ensuite cité une source interne affirmant que la personne qui a pris la vidéo et celle qui y apparaît n'étaient pas des employés directs de l'entreprise.

Dans un communiqué publié vendredi, le bureau de supervision et d'administration du marché de la ville de Pingdu, où se trouve l'usine, a déclaré avoir immédiatement mis sur pied une équipe et mené une enquête sur place après avoir repéré la vidéo, et avoir mis sous scellés l'ensemble du lot d'ingrédients apparaissant dans le clip.