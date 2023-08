Tony Parker, premier français à entrer dans le Hall of Fame de la NBA

Tony Parker s'exprime lors de l'intronisation au Naismith Basketball Hall of Fame 2023 au Symphony Hall le 12 août 2023.

Tony Parker, ancien joueur de la NBA, a exprimé son étonnement quant à sa prochaine entrée au Naismith Memorial Hall of Fame à Springfield, dans le Massachusetts. Dans une interview accordée à plusieurs sites d'information français, dont FRANCE 24, Tony Parker a évoqué divers aspects de sa carrière et l'importance de cet honneur. Il a notamment évoqué sa reconnaissance d'être intronisé aux côtés d'amis et de rivaux tels que Pau Gasol et Dirk Nowitzki.

En réponse à la question concernant ses rêves de début de carrière et son entrée au Panthéon, Tony Parker a admis qu'il ne l'avait jamais imaginé, notamment en raison de la rareté des joueurs européens dans la NBA à l'époque. Il a évoqué son rôle dans la promotion du basket-ball français et sa fierté d'être le premier champion français de la NBA et d'être intronisé au Panthéon.

Il a également souligné sa camaraderie avec Gasol et Nowitzki, tous deux pionniers dans leurs pays respectifs, et la façon dont ils ont défié les attentes pour mener leurs franchises au succès.

Interrogé sur ses projets pour 2033, Parker a évoqué avec humour la possibilité de remporter l'EuroLeague avec l'ASVEL, un club français dont il est propriétaire. Il a exprimé sa gratitude pour les moments de sa carrière et a déclaré qu'il espérait célébrer quelque chose d'aussi important à l'avenir.

« C’est un honneur pour moi d’avoir été élu au Hall of Fame de la NBA en first ballot. Je suis très ému. Je n’aurais jamais pu imaginer, dans mes rêves les plus fous, d’y être un jour. Merci à tous de m’avoir soutenu ! », a écrit le sportif sur le réseau X.

