Séisme en Turquie : le corps du footballeur Christian Atsu a été retrouvé sous les décombres d'un immeuble à Hatay

Le corps du footballeur Christian Atsu a été retrouvé sous les décombres d'un immeuble en Turquie, dans la ville de Hatay, après le violent séisme.

Le corps du footballeur Christian Atsu, qui évoluait au sein du club turc de Hatayspor, a été retrouvé sous les décombres de son immeuble à Hatay au sud de la Turquie, a annoncé son agent sur les réseaux sociaux, ce samedi.

« C'est le coeur lourd que je dois annoncer que le corps de Christian Atsu a été retrouvé ce matin. Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tout le monde pour leurs prières et leur soutien. Je demande que, pendant que nous prenons les dispositions nécessaires, chacun respecte l'intimité de la famille pendant cette période très difficile », selon les précisions de son agent Nana Sechere.

L'ancien joueur de Chelsea et de Newcastle, âgé de 31 ans, était sous les décombres de la résidence Rönesans, une tour de 11 étages qui s'est effondrée pendant le séisme en Turquie.

Christian Atsu avait un temps été annoncé vivant par l'ambassade ghanéenne en Turquie et la Fédération ghanéenne de football. Ces informations avaient été démenties.

De nombreux proches du joueur faisaient le pied de grue depuis près d'une semaine devant son logement dans l'espoir toutefois de revoir Christian Atsu vivant.

Le promoteur de la résidence de luxe, transformée en ruine suite au séisme, où 800 personnes seraient ensevelies, a été arrêté la semaine dernière alors qu'il tentait de quitter la Turquie.

Christian Atsu avait rejoint en septembre le club turc de Hatayspor, basé dans la province de Hatay, près de l'épicentre du violent séisme qui a frappé le 6 février la Turquie.

Le séisme a tué plus de 40.000 personnes en Turquie et en Syrie, selon les derniers bilans officiels diffusés vendredi.