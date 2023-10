Rappel annuel : le passage à l'heure d'hiver, c'est ce weekend !

L'idée d'abandonner le changement d'heure ne semble plus être d'actualité.

À 3 heures du matin cette nuit, il faudra reculer vos montres et vos horloges d'une heure.

À 3 heures du matin cette nuit, il faudra reculer vos montres et vos horloges. Il sera en fait 2 heures. Nous gagnons ainsi une heure de sommeil, mais il fera nuit plus tôt dans les prochains jours.

Ce changement d’heure saisonnier, instauré en 1976 afin de réduire la consommation en électricité, a été remis en question récemment, mais est toujours présent. L'Union européenne cherche à le supprimer depuis plusieurs années, sans succès.

Pourquoi cette suppression du changement d'heure n'est-elle donc pas encore actée ? A cause de la nécessaire harmonisation entre les États membres. Aujourd'hui, l'Union européenne connaît trois fuseaux horaires. La directive de l'UE propose de laisser le choix à chaque État de supprimer ou non le changement d'heure, pour basculer définitivement sur l'heure d'été ou l'heure d'hiver, ce qui pourrait amener à des différences si, par exemple, la France décidait de rester à l'heure d'été, mais la Belgique ou l'Allemagne à l'heure divers (et ainsi de suite).

En 2018, une résolution destinée à abroger ce système a été votée par le Parlement européen. La Commission européenne a lancé cet été-là une vaste consultation en ligne. Une grande majorité de citoyens européens se sont exprimés contre le changement d’heure. 4,6 millions de réponses ont été comptabilisées par la Commission. 76% des personnes ayant répondu ont déclaré vivre le changement d’heure comme une expérience négative ou très négative. Et 84% ont voté pour son abolissement.

A l'époque, la fin du changement d'heure était prévu pour 2019. Depuis, le sujet est tombé dans les oubliettes.

