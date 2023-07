Une pièce de 1 euro, INA FASSBENDER / AFP

On a souvent tendance à s’en débarrasser au moment d’acheter le pain ou de faire ses courses. Parfois, ce n’est pas une excellente idée, puisque les pièces de monnaies peuvent valoir beaucoup d’argent… et souvent plus que la somme initialement affichée. On différencie, dans ce cas, la valeur numéraire et la valeur d’achat d’une pièce de monnaie. Certaines, ainsi que l’explique Planet sur son site, peuvent valoir plusieurs milliers d’euros ; dépendamment de leur rareté. La plus chère n’est autre que la pièce de 20 francs de Turin, mise en circulation en 1932 : elle n’a été battue qu’une seule et unique fois.

Avant même de rentrer dans le détail des modèles ou de se lancer à temps plein dans la numismatique (l’art d’identifier les médailles et les monnaies), plusieurs indices permettent d’estimer si votre pièce à une chance de valoir quoique ce soit.

L’état de celle-ci est un des critères essentiels. Une pièce abîmée, même rare, ne vaudra pas grand-chose. D’ailleurs, parce que les pièces rares ont généralement moins circulé que les autres, elles sont souvent mieux conservées. De même, il peut être intéressant de s’intéresser à l’année de mise en circulation de celle-ci ainsi qu’à son éventuel caractère commémoratif (qui va souvent de paire avec sa rareté supposée). Bien sûr, toute particularité de frappe (y compris quand il s’agit d’une faute ou d’une erreur) peut contribuer à la montée en valeur de la pièce. Les pièces marquées d’un poinçon particulier sont souvent plus rares.

Bien souvent, les pièces de monnaies en provenance de petits pays, tels que le Vatican ou San Marin, peuvent valoir beaucoup. Ainsi, souligne Cnews, certaines pièces de deux euros en provenance de Monaco, frappées en 2007 à l'occasion du 25ème anniversaire de la mort de Grace Kelly, se revendent aujourd’hui 600 et 1000 euros.