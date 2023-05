Michel Fugain, sur scène aux Folies Bergères, en 2015, photo AFP

Il est le célèbre interprète de plusieurs titres marquants de la variété française. Michel Fugain, compositeur connu notamment pour Attention mesdames et messieurs, fêtait tout récemment ses 81 ans. L’occasion pour le fondateur du Big Bazar de revenir sur le devant de la scène, dont la carrière, la vie de famille et les confidences intriguent la presse people. C’est qu’il y a de quoi ! Le chanteur, rappelle en effet Gala sur son site, est célèbre pour son franc-parler. Tant et si bien que certaines stars, dont Benjamin Biolay, ont l’habitude de ses piques. ""Michel Fugain me déteste. Il a décidé de me faire la peau", affirmait-il d’ailleurs devant les micros de Quotidien, comme le souligne le Journal des Femmes.

Pour autant, la star depuis peu octogénaire ne se limite pas à ses seuls confrères. En 2017, peu après l’ascension d’Emmanuel Macron aux plus hautes fonctions de l’Etat, Michel Fugain commentait déjà l’actualité politique pour Le Parisien. Et évoquait la possibilité d’embrasser Emmanuel Macron… "sur la bouche" ! Loin de lui, pourtant, l’idée de rejoindre le chef de l’Etat… "Je ne suis pas macroniste, je suis plutôt mélenchoniste. Je suis pour une VIe République, réviser la Constitution. J'ai voté Mélenchon au premier tour et je n'ai pas voté au second. Je ne voulais surtout pas de Marine Le Pen, que les choses soient claires, mais il était évident qu'elle perdrait. Ce n'est qu'une aboyeuse", avouait-il alors.

Mais pourquoi tant d’affection à l’égard du président, dans ce cas ? Le chanteur ne faisait qu’évoquer un scénario hypothétique, rapportent nos confrères. "[Emmanuel Macron] n'osera pas s'attaquer aux banques, qui peuvent encore une fois nous entraîner dans le chaos. Mais s'il le fait, j'irai l'embrasser sur la bouche", a-t-il ainsi fait valoir. A bon entendeur !