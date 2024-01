Le roi Charles III va-t-il abdiquer au profit du prince William ?

Le roi Charles III lors de son couronnement,; photo AFP

Voilà un an, désormais, qu’il règne sur le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, l’Irlande du Nord et les autres royaumes du Commonwealth. C’est peu, comparé à d’autres monarques et tout particulièrement sa propre mère, la Reine Elizabeth II, dont la couronne a ceinturé le front 70 ans durant. Pourtant, d’aucuns affirment désormais que le roi Charles III pourrait renoncer à ses fonctions dans un avenir relativement proche, explique le magazine Gala sur son site d’information. C’est l’exemple de la reine Margrethe II du Danemark, qui a profité de ses vœux annuels pour annoncer à ses sujets qu’elle abdiquerait en faveur de son fils le 14 janvier 2024.

Pour plusieurs biographes du roi, cet événement pourrait l’amener à réfléchir ; d’autant que les relations entre le prince William et le futur roi du Danemark sont très bonnes. “Cela doit vous amener à vous demander si dans cinq ou dix ans, le roi Charles pourrait penser à faire de même si sa santé en souffre ou s'il pense simplement que c'est le bon moment pour transmettre William et Kate alors qu'ils sont encore jeunes”, a ainsi expliqué Phil Dampier, expert de la royauté britannique et biographe de sa majesté au journal local The Daily Mail. Il poursuit : “William et Kate s'entendent très bien avec Frederik et Mary et seront parmi les premiers à les féliciter. Ils seront fascinés de voir comment ils s'en sortent en tant que roi et reine et cela les fera également réfléchir à leur avenir.”

Naturellement, d’autres experts réfutent catégoriquement cette possibilité. C’est le cas d’Angela Levin, dont les propos sont également repris par nos confrères. Journaliste de profession, elle travaille notamment pour le Daily Mail et pour Sunday. Elle a écrit plusieurs livres sur les figures importantes de la famille royale britannique… et ne croit pas une seule seconde à l’abdication de Charles III. Pourquoi les gens continuent-ils à se demander quand le roi Charles va-t-il démissionner ? Il a attendu des décennies pour devenir roi et n'a rempli ce rôle que pendant un an”, rappelle-t-elle sur X (anciennement Twitter). Affaire à suivre.