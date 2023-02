Le Japon voit son nombre d'îles doubler après un nouveau comptage

Selon l'agence de presse Kyodo, l'organe gouvernemental, qui doit publier ses conclusions dans les semaines à venir, a déclaré que les nouvelles informations étaient peu susceptibles de modifier la taille du territoire ou des eaux territoriales du Japon.

Il ne doit pas être facile de compter le nombre d'îles éparpillées sur une superficie de plus de 370 000 kilomètres carrés, dans un pays régulièrement soumis à une activité volcanique et à des conditions météorologiques extrêmes.

Alors que le Japon a vu la formation de nouvelles îles et la disparition silencieuse d'autres, les géographes ont déclaré que les statistiques officielles indiquant que le pays est composé d'environ 6 000 îles sont loin de la réalité.

Grâce à la technologie de la cartographie numérique, les géographes vont bientôt annoncer que le nombre d'îles du Japon est en fait deux fois plus élevé que le nombre précédemment reconnu, selon les médias.

Dans le cadre de la première enquête de ce type depuis 35 ans, l'Autorité japonaise d'information géospatiale a recensé un total de 14 125 îles, soit 7 273 de plus que ce que l'on pensait auparavant. Selon l'agence de presse Kyodo, l'organe gouvernemental, qui doit publier ses conclusions dans les semaines à venir, a déclaré que les nouvelles informations étaient peu susceptibles de modifier la taille du territoire ou des eaux territoriales du Japon.

L'autorité a lancé cette nouvelle étude à la suite de critiques selon lesquelles les données précédentes étaient obsolètes, ce qui signifie que le nombre réel d'îles pourrait être beaucoup plus élevé.

Un député du parti libéral démocrate au pouvoir a demandé un recomptage, déclarant au Parlement en 2021 qu'"une compréhension précise du nombre d'îles ... était dans l'intérêt national".

Lors de la dernière enquête, publiée en 1987 par les garde-côtes, des cartes papier ont été utilisées pour compter les îles - définies comme des masses terrestres ayant une circonférence d'au moins 100 mètres - ce qui a donné le chiffre précédemment accepté de 6 852.

Dans l'étude la plus récente, les responsables ont utilisé le même critère de taille, mais ont compté les îles à l'aide de cartes numérisées et ont croisé les informations avec des photographies aériennes antérieures et d'autres données afin d'exclure les terres récupérées artificiellement, a indiqué Kyodo.

Certaines des 47 préfectures du Japon comprennent un grand nombre d'îles. La préfecture septentrionale d'Hokkaido - l'une des quatre îles principales, avec Honshu, Shikoku et Kyushu - en compte 1 473, selon la nouvelle enquête, tandis que Nagasaki, dans le sud-ouest, en compte 1 479.