La nouvelle chanson des Beatles, « Now and then », est enfin dévoilée grâce à l'intelligence artificielle

Des piétons passent devant une fresque représentant les membres des Beatles Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney et George Harrison sur le côté d'un bâtiment à Liverpool.

Les fans des Beatles sont aux anges ce jeudi 2 novembre. Un titre inédit vient d’être officiellement dévoilé aujourd’hui. Ce projet a été rendu possible grâce à l’intelligence artificielle. « Now and Then » réunit une dernière fois le groupe de Liverpool, 53 ans après sa séparation.

En France, la sortie du titre est attendue à 15H00.

Sur la boutique officielle du groupe, accessible en ligne, le titre est proposé en précommande, en vinyle ou en cassette… mais le morceau est déjà en rupture de stock, selon des informations de France Info.

Dans un court documentaire vidéo mis en ligne mercredi soir, qui retrace la genèse du morceau et permet d'entendre un aperçu de Now and Then, Paul McCartney s’est confié sur ce projet et ce nouveau titre :

« C'est probablement la dernière chanson des Beatles, et on joue tous dessus, c'est un véritable enregistrement des Beatles ».

Le titre est né d'une maquette enregistrée dans les années 1970 par John Lennon dans son appartement new-yorkais. Après son assassinat en 1980, sa veuve Yoko Ono avait remis en 1994 la bande, avec voix et piano, aux autres membres du groupe. Les techniques alors disponibles ne permettant pas d'extraire la voix de John Lennon avec une qualité suffisante.

Ce morceau était donc resté dans les cartons.

Mais la série documentaire Get Back, réalisée en 2021 par Peter Jackson, a redonné un nouvel espoir aux fans. Le réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux avait été en mesure pour ce projet d’extraire la voix de John Lennon d'une cassette en la séparant du piano, aidé par les nouvelles technologies utilisant l'intelligence artificielle.

En plus de la maquette originale, des enregistrements de guitare électrique et acoustique par George Harrison datant de 1995 ont été ajoutés. La chanson a été terminée l'année dernière dans des studios de Los Angeles, mêlant les batteries de Ringo Starr, le piano et la basse de Paul McCartney, et les voix des deux Beatles vivants.

Après Now and Then, les deux compilations rouge 1962-1966 et bleue 1967-1970 vont être rééditées dans une version augmentée le 10 novembre.