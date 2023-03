La mairie de Paris demande au Moulin Rouge de ne plus utiliser de serpents dans ses spectacles

Des artistes du Moulin Rouge avant une représentation.

La mairie de Paris demande au Moulin Rouge, la salle de cabaret parisienne, de ne plus utiliser de serpents dans un de ses spectacles, où plusieurs spécimens d'espèces protégées sont plongés dans un bassin.

Interpellés par des associations de protection des animaux, les adjoints de la maire Anne Hidalgo en charge de la condition animale, Christophe Najdovski, et du tourisme, Frédéric Hocquard, demandent au cabaret « de ne plus utiliser d'animaux sauvages » dans ses spectacles, dans une lettre dont l'AFP a obtenu copie.

Au Conseil de Paris jeudi, l'élue du groupe écologiste Douchka Markovic a demandé à la direction du Moulin Rouge de « déprogrammer ce spectacle ».

Dans le spectacle quotidien du cabaret, une danseuse plonge dans un bassin transparent et manipule de grands pythons, qui tentent de maintenir leurs têtes hors de l'eau. «Les deux espèces utilisées dans cette partie du spectacle, un python molure et un python réticulé provenant d'Asie du sud-est, sont des espèces protégées et inscrites sur les listes du commerce international des espèces sauvages (Cites) », selon les deux adjoints dans leur lettre.

La mairie de Paris, qui a adopté en juillet 2021 une «charte du bien-être animal», a interdit les animaux sauvages dans les spectacles produits dans les lieux lui appartenant, ce qui n'est pas le cas du Moulin Rouge, lieu privé.