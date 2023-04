La chanteuse Girl in Red demande au public de l'Olympia de lui apprendre le français, la foule lui propose l’expression « Macron démission »

Une séquence du concert de la chanteuse Girl in Red a été massivement relayée et commentée sur les réseaux sociaux.

La chanteuse norvégienne Girl in Red (Marie Ulven Ringheim) se produisait sur la scène de l’Olympia dimanche soir à Paris. Une séquence de ce concert a été massivement relayée et commentée sur les réseaux sociaux. Le concert parisien de cette artiste de 24 ans a été marqué par un slogan anti-Macron scandé par le public.

L’artiste a demandé à ses fans de lui apprendre quelques mots de français entre deux chansons. En plein contexte de grogne sociale face à la réforme des retraites et suite au recours au 49.3, le public de la salle s'est alors mis à crier « Macron démission! » en chœur.

La chanteuse était visiblement perdue, comme le montrent les vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

« Qu'est-ce que ça veut dire? » a demandé Girl in Red, entre amusement et confusion, avant d'enchaîner : « J'ai une super idée pour passer à la suite: jouons la chanson suivante! ».

Cette séquence suscite énormément de réactions sur les réseaux sociaux.

Le premier album de Gil in Red, If I Could Make It Go Quiet, est sorti en 2021.

Pour voir la vidéo : cliquez ICI