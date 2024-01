Karine Le Marchand est allée soutenir les agriculteurs sur l’A4

Karine Le Marchand a tenu à soutenir les agriculteurs dans leur mouvement.

Karine Le Marchand s'est rendue ce lundi 29 janvier sur un point de blocage en Seine-et-Marne. L’animatrice de l’émission phare de M6, « L’Amour est dans les pré », a tenu à apporter son soutien aux agriculteurs en colère.

Karine Le Marchand a notamment amené des viennoiseries aux agriculteurs mobilisés dans le mouvement de contestation. L'animatrice a choisi d’apporter des croissants pour leur côté symbolique lié à l'histoire des croissants, créés « parce que les boulangers parisiens en avaient marre de payer des taxes sur le sel », et en référence à Marie-Antoinette et à la célèbre citation : « Donnez-leur de la brioche ».

Selon des informations de BFMTV, Karine Le Marchand est venue apporter son soutien aux « agriculteurs qui se battent pour qu'on continue à avoir une souveraineté, à manger des choses de qualité. Il faut que nous aussi on vous dise qu'on vous aime et qu'on vous remercie. On est avec vous et les Français sont avec vous, donc ne lâchez rien. (…) Si vous réussissez à avoir un mouvement dur, pérenne, sans violence, vous ferez la différence avec tous les autres mouvements ».

Karine Le Marchand a aussi dénoncé la casse des prix dans la grande distribution qui menace l’avenir des agriculteurs :

« Ce n'est pas normal qu'on puisse casser les prix d'achat du producteur pour faire des promos, etc. Les promotions d'aujourd'hui dans les supermarchés sont le cimetière de nos frigos de demain ».