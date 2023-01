Stephen Colbert

Harry, duc de Sussex, âgé de 38 ans, s'est moqué de la pompe royale britannique lors d'une apparition dans The Late Show animé par Stephen Colbert remarque le Daily Mail.

Harry a enregistré un sketch qui le montre accueilli dans les studios de CBS par deux joueurs de trompette portant des uniformes de la très officielle Household Cavalry, une fanfare britannique qui joue lors de cérémonies officielles comme le mariage d'Harry, ou l'enterrement du prince Philip.

Harry a confirmé à Stephen Colbert qu'il regardait la série controversée de Netflix The Crown , admettant qu'il avait même vu des épisodes "plus récents", qui dépeignent des versions dramatisées de la bataille de sa défunte mère Diana contre la boulimie et du divorce de ses parents.