Ils pensent acheter un voyage à Disney World et se retrouvent avec 70 ans de Disney +

Le parc d'attractions Disneyland Paris (illustration)

Une erreur qui coûte cher. Une famille américaine voulait passer des fêtes de fin d’année magiques au parc d’attractions Disney World d’Orlando, en Floride. Mais au lieu de ça, ils ont réalisé à quelques jours du voyage qu’ils avaient en réalité acheté des abonnements à Disney +, un service de vidéo à la demande concurrent de Netflix.

Andy Coston, la fille du couple de retraités, a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux via une vidéo Tik Tok. « 10K de cartes cadeaux Disney (…). Nous avons besoin d’aide. Nous partons dans 6 jours (...) Ma mère est désemparée, papa frustré, et les enfants ont peur qu’on n’entre pas à Disney ». « Cela représente plus de 70 ans de Disney + » précise Andy Coston.

Dans d’autres vidéos, Andy Coston explique que ses parents, âgés de 78 ans, ne connaissaient pas la différence entre Disney + et Disney World étant donné qu’ils n’utilisent pas de plateforme de streaming.

La vidéo est rapidement devenue virale sur le réseaux social. À tel point que la famille a pu « transformer les 10 000 $ de cartes-cadeaux Disney + en 10 000 $ de cartes-cadeaux Disney Parks », selon le média américain People.