Connaissez-vous Fabien Pinckaers ? C’est un nom belge, comme le rappelle le titre de presse étranger 7sur7.be, que porte l’une des figures importantes de l’industrie outre-Quiévrain. Et pour cause ! Il ne s’agit que du plus jeune milliardaire belge. Fondateur de la société Odoo, une entreprise spécialisée dans l’élaboration de logiciels de gestion, il s’est installé un peu partout dans le monde et peut se vanter d’avoir bien réussi. Son logiciel compte parmi les plus utilisés sur la planète - l’entreprise affirme même qu’il est “le plus installé au monde”, rappelle RTL.be sur son site - et ses profits n’ont cessé de croître, peu ou prou.

En 2020, Fabien Pinckaers (dont on retrouve des bureaux installés à San Francisco, à Mexico, à Hong-Kong mais aussi à Dubaï et à Gujarat) est élu manager de l’année, en Belgique. Actionnaire principal de son entreprise, qui est aujourd’hui valorisée à 3,75 milliards d’euros, il détient encore 55% des parts, y compris après la très récente arrivée de General Atlantic au capital. Autant d’éléments dont il ne compte pas se séparer, ainsi qu’il a pu l’expliquer à L'Écho, un journal belge qui se focalise sur l’actualité financière.

A 44 ans, comme le rapportait Le Soir, il vient d’entrer dans le cercle très restreint des milliardaires, dont il est (encore une fois) le plus jeune, au pays. Son patrimoine personnel est estimé à 1,6 milliard d’euros. Soit beaucoup moins qu’Alexandre Van Damme (AB Inbev), l’homme le plus riche de Belgique, dont la fortune était estimée à plus de 17 milliards d’euros en 2020, rappelle le journal belge. A titre de comparaison, il peut s’avérer intéressant de se remémorer que l’homme le plus riche de France, Bernard Arnault, affiche un patrimoine personnel estimé à 149 milliards d’euros en 2022, comme l’indiquait alors Challenges…