Daily Express

Une nouvelle petite fille est née en Californie, à une heure de route au nord du panneau Hollywood. La reine d'Angleterre a une arrière-petite-fille américaine note le quotidien The Times.

Vous pouvez presque imaginer les fées Disney se rassembler autour de la crèche comme si elles se glissaient dans le palais de la Belle au bois dormant , saupoudrant de poussière d'étoile la nouvelle arrivée : bienvenue à Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, à peine âgée de quelques jours.

Meghan Markle , 39 ans, et le prince Harry , 36 ans, ont accueilli la naissance de leur fille Lilibet "Lili" Diana le 4 juin au Santa Barbara Cottage Hospital en Californie souligne le Daily Express qui note que ses parents auraient a déja son nom de domaine pour pouvoir ouvrir un site sur Internet.

Le prince Harry et son épouse Meghan ont eu leur premier-né, Archie, en mai 2019. Cela fait deux longues années. A l'époque le couple habitait Windsor et Kensington Palace, géographiquement et symboliquement au cœur de la famille royale.