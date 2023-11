GraphCast : la précision de Google Deepmind surpasse tous les modèles météorologiques actuels

Le logo de Google Deepmind.

Alors que l’impact de l’intelligence artificielle sur les emplois de demain pose de nombreuses questions, une IA mise au point par Google Deepmind parvient déjà à dépasser les modèles actuels de prévision météorologique à moyen terme, selon des informations de Futura Sciences.

En une fraction de seconde, GraphCast délivre des résultats précis.

Dans un futur proche, les intelligences artificielles devraient donc être en mesure de révolutionner les prévisions météorologiques grâce à ces prouesses technologiques et ces innovations.

D’après un article dévoilé dans la revue Science, une équipe de Google Deepmind a construit ce nouveau programme de prévision climatique sur 10 jours du nom de GraphCast.

Alimenté par l’intelligence artificielle, GraphCast est en mesure de rivaliser aisément et surpasse les outils de prévision existants.

L'intelligence artificielle de GraphCast a emmagasiné des décennies d'informations météorologiques ainsi qu'une quarantaine d'années de données issues des satellites, des stations météorologiques et des radars.

GraphCast est en capacité de délivrer, en moins d'une minute, une prévision à moyen terme très précise. En limitant la portée de l'analyse à la partie la plus basse de l'atmosphère où se trouvent les événements météorologiques les plus visibles, GraphCast s'est avéré plus précis dans plus de 99,7 % des tests. GraphCast est en expérimentation auprès du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF).