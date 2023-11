Eurovision 2023 : Slimane, un chanteur populaire issu de "The Voice"

L’artiste de 34 ans est bien présent dans le paysage musical français.

L’artiste de 34 ans est bien présent dans le paysage musical français. Loin d’être une révélation, le chanteur-compositeur a trois albums solos et déjà quelques gros succès au compteur. Son quatrième album VersuS, en duo avec la chanteuse Vitaa lui a notamment valu un disque de diamant et une Victoire de la musique de la chanson originale de l'année en 2020, pour Ça va ça vient.

"Il a conquis le cœur des Français et je crois qu'on a besoin de se sentir soudés dans nos choix. C'est le choix de l'évidence et le choix d'un artiste d'une générosité, d'une authenticité et qui correspond parfaitement à ce qu'attend l'Eurovision", a déclaré Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française et directrice des divertissements et jeux de France Télévisions lorsqu'elle a annoncé, mercredi 8 novembre à l'antenne de France Inter, que Slimane représenterait la France à l'Eurovision 2024 avec le titre Mon amour. Il faut dire que le chanteur s'est fait connaître du public avec le télécrochet musical le plus célèbre de France. En 2016, il remporte la cinquième édition de The Voice : la plus belle voix, une émission à laquelle il participe désormais en tant que coach.