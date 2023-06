Découverte d'un élément clé de la vie sur un monde océanique en orbite autour de Saturne

Encelade, une lune de Saturne.

Un élément chimique essentiel à la vie a été découvert sur Encelade, une lune de Saturne. Le phosphore a été détecté dans des grains de glace salée libérés dans l'espace par des panaches qui jaillissent entre les fissures de l'enveloppe de glace de la lune. Un océan existe sous l'épaisse surface glacée d'Encelade, et des panaches de matière s'échappent régulièrement des geysers situés au pôle sud de la lune. Ces matériaux sont ensuite incorporés dans l'anneau E le plus externe de Saturne.

Les scientifiques ont utilisé les données de la mission Cassini de la NASA, qui a étudié Saturne et ses lunes entre 2004 et 2017. La sonde a traversé à de nombreuses reprises les panaches d'Encelade et l'anneau E de Saturne, et l'analyseur de poussière cosmique de Cassini a détecté des minéraux et des composés organiques nécessaires à la vie.

Auparavant, les chercheurs avaient détecté la présence de composés de sodium, de potassium, de chlore et de carbonate dans les grains de glace collectés et analysés par Cassini. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent ajouter le phosphore à la liste. Une étude détaillant ces résultats a été publiée mercredi dans la revue Nature.

"Le phosphore sous forme de phosphates est vital pour toute vie sur Terre", a déclaré l'auteur principal de l'étude, Frank Postberg, professeur de sciences planétaires à la Freie Universität Berlin, dans un communiqué. "Il est essentiel pour la création de l'ADN et de l'ARN, des membranes cellulaires et de l'ATP (le transporteur d'énergie universel dans les cellules), par exemple. La vie telle que nous la connaissons n'existerait tout simplement pas sans phosphates".

C'est la première fois que l'on découvre du phosphore dans un océan situé au-delà de la Terre.

"Les modèles géochimiques précédents étaient divisés sur la question de savoir si l'océan d'Encelade contenait des quantités significatives de phosphates", a déclaré M. Postberg. "Les mesures effectuées par Cassini ne laissent aucun doute sur la présence de quantités substantielles de cette substance essentielle dans l'eau de l'océan.