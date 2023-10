Coupe du monde de rugby : battus par l'Afrique du Sud, les Bleus s'arrêtent en quarts

Au terme d'un quart de finale homérique ce dimanche, au Stade de France, les Bleus ont été éliminés sur la plus infime des marges, 28 à 29, par les tenants du titre sud-africains.

Les Bleus tombent tous au sol. Foudroyés. Un ballon égaré dans les arrêts de jeu alors qu'ils poussaient pour obtenir la pénalité de la gagne. Au terme d'un match d'abord tout feu tout flamme puis transformé en guerre de tranchées après la pause. 28-29. L'espoir que l'arbitre néo-zélandais Ben O'Keeffe soit enfin moins passif. En vain. Et cette faute de mains qui brise définitivement le rêve. Le XV de France est éliminé de «sa» Coupe du monde dès les quarts de finale. Comme en 2015. Comme en 2019. Pour la plus grande, la plus cruelle des désillusions. L'Afrique du Sud, elle, poursuit la défense de son titre. Et peut continuer à rêver à être la première nation à être sacrée à quatre reprises. Pour cela, les Boks devront d'abord affronter, dans six jours, l'Angleterre en demi-finale.