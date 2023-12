Consommer du wasabi permettrait une amélioration « très substantielle » de la mémoire, selon une étude japonaise

Sur cette photo, Mizuho Iwai, apprentie au restaurant Sushi Ginza Onodera, broie du wasabi dans cet établissement à Tokyo.

Une étude menée au Japon par des chercheurs de l'Université du Tohoku a permis de découvrir que le wasabi, ce condiment épicé, améliore la mémoire à court et à long terme.

Les fins gourmets qui souhaiteraient préserver leur santé tout en mangeant vont sans doute se tourner vers la nourriture asiatique. Selon une étude menée au Japon par des chercheurs de l'Université du Tohoku, le wasabi permettrait d’améliorer la mémoire à court et à long terme. Rui Nouchi, le chercheur principal de l'étude et professeur agrégé à l'Institut du développement, du vieillissement et du cancer de l'université, a déclaré à CBS News que les résultats, bien que basés sur un échantillon limité de sujets sans problèmes de santé préexistants, ont dépassé leurs attentes : « Nous savions, grâce à des études animales antérieures, que le wasabi conférait des bienfaits pour la santé. Mais ce qui nous a vraiment surpris, c'est le changement radical. L'amélioration a été vraiment substantielle ».

Le principal composant actif du wasabi japonais est un produit biochimique appelé 6-MSITC , un antioxydant et un anti-inflammatoire connu pour n'exister qu'en quantités infimes ailleurs dans le règne végétal.

Cette étude randomisée en double aveugle a porté sur 72 sujets sains, âgés de 60 à 80 ans. La moitié d'entre eux ont pris 100 milligrammes d'extrait de wasabi au coucher, le reste recevant un placebo.

Après trois mois, le groupe traité a enregistré une amélioration « significative » de deux aspects de la cognition, de la mémoire de travail (à court terme) et de la mémoire épisodique à plus long terme, sur la base d'évaluations standardisées des compétences linguistiques, de la concentration et de la capacité à effectuer des tâches simples.

Aucune amélioration n’a été observée dans d’autres domaines cognitifs, tels que le contrôle inhibiteur (la capacité de rester concentré), la fonction exécutive ou la vitesse de traitement.

Les sujets qui ont reçu le traitement au wasabi ont vu leurs scores de mémoire épisodique augmenter en moyenne de 18 % et ont obtenu des scores en moyenne 14 % plus élevés que ceux du groupe placebo dans son ensemble.

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que le 6-MSITC réduit l’inflammation et les niveaux d’oxydants dans l’hippocampe, la zone du cerveau responsable de la fonction de mémoire, et stimule la plasticité neuronale.

Par rapport au groupe témoin, selon l'étude, les sujets ayant reçu du wasabi « ont montré des performances améliorées en matière de mémoire verbale épisodique ainsi que de meilleures performances dans l'association des visages et des noms, ce qui est souvent le principal problème lié à la mémoire chez les personnes âgées ».

L'équipe de l'Université du Tohoku a l’intention de tester le wasabi sur d'autres groupes d'âge et souhaiterait déterminer si l'épice peut ralentir le déclin cognitif chez les patients atteints de démence.

Originaire du Japon, le wasabi est difficile à cultiver. La plante met près de deux ans pour atteindre sa maturité et nécessite des conditions rigoureuses de température, d’ombre et d’eau.

L'étude de l'Université du Tohoku a été publiée dans la revue Nutrients . Une entreprise de wasabi, Kinjirushi Co., a fourni le financement, même si les chercheurs affirment que l'entreprise n'a joué aucun rôle dans l'étude elle-même.