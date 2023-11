« C'est chaud, c'est chaud »: un perroquet sauve ses propriétaires d'un incendie en pleine nuit

Le perroquet gris du Gabon fait partie des espèces menacées

Ils dormaient paisiblement dans leur résidence à Lannilis, dans le Finistère, en Bretagne. Dans la nuit de samedi 4 à dimanche 5 novembre, vers 5 heures du matin, Virginie et Gilles se font réveiller par leur perroquet, Baby, raconte France Bleu. Baby, un perroquet gris du Gabon semble-t-il très bavard, reste habituellement calme pendant la nuit. « La nuit, il ne parle jamais, on ne l'entend jamais. Il a ses petites habitudes », explique Gilles.

Mais cette nuit, Baby a alerté ses maîtres qu'un feu s'était déclenché derrière le mur de la cuisine.

« Baby qui dit 'C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud' et il tousse et il tousse », se remémore Virginie. Son mari se lève alors et sent une odeur de pneu brûlé. « Ça venait du mur derrière le lave-vaisselle », précise Gilles, qui appelle alors les pompiers. Ces derniers, amusés par cette « histoire de dingue », ont affirmé que le couple devait à leur perroquet « une fière chandelle ».

« Avec les vapeurs, on aurait pu y passer », souligne Gilles. Ce à quoi sa femme ajoute : « Si Baby ne nous avait pas sortis du lit, on aurait fini par s’asphyxier ».