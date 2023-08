Britney Spears s'exprime pour la première fois sur son divorce

Britney Spears en concert à Lyon en 2004.

Britney Spears s'est exprimée pour la première fois depuis que son mari Sam Asghari a annoncé leur séparation. Ce dernier, âgé de 29 ans, a invoqué des "différences irréconciliables" dans une demande de divorce déposée mercredi à Los Angeles.

Il demande que Mme Spears verse une pension alimentaire et paie les frais de justice, selon les documents.

Dans un post Instagram, Britney Spears, 41 ans, s'est dite "un peu choquée" que sa relation de six ans avec M. Asghari ait pris fin.

"Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble ... 6 ans c'est long comme relation donc je suis un peu choquée mais ... je ne suis pas là pour expliquer pourquoi car honnêtement ça ne regarde personne !!! Mais, je ne pouvais plus supporter la douleur honnêtement !!!", a-t-elle écrit. Remerciant ses amis pour les messages de soutien reçus, elle ajoute : "J'ai joué les fortes depuis bien trop longtemps et mon Instagram peut sembler parfait mais c'est loin d'être la réalité et je pense qu'on le sait tous ! !! J'aimerais montrer mes émotions et mes larmes sur ce que je ressens vraiment mais pour une raison ou une autre, j'ai toujours dû cacher mes faiblesses !!!"

"On est censé être aimé inconditionnellement ... pas sous conditions ! !!! Alors je serai aussi forte que possible et je ferai de mon mieux ! !! Et je me débrouille plutôt bien ! !! Bref, bonne journée et n'oubliez pas de sourire !!!", termine la star.

Sam Asghari, acteur, mannequin et entraîneur de fitness irano-américain, avait rencontré Mme Spears alors qu'elle tournait la vidéo de sa chanson Slumber Party en 2016. Il l'a soutenue dans ses efforts pour mettre fin à la tutelle de son père Jamie, combat qu'elle a remporté quelques mois avant leur mariage. Le couple s'est fiancé en septembre 2021 et s'est marié lors d'une petite cérémonie en juin dernier.

De son côté, Sam Asghari a écrit sur Instagram : "Après 6 ans d'amour et d'engagement l'un envers l'autre, ma femme et moi avons décidé de mettre fin à notre voyage ensemble. Nous garderons l'amour et le respect que nous avons l'un pour l'autre et je lui souhaite le meilleur pour toujours."

Il a ajouté : "Demander de l'intimité semble ridicule, alors je vais juste demander à tout le monde, y compris aux médias, d'être gentils et attentionnés".

