Après plus de 20 ans d’existence, les skyblogs vont disparaître

La fin d’une époque. La radio Skyrock annonce la fin de son réseau de blog Skyblog, créé en 2002. Il sera mis définitivement mis hors-ligne le 21 août prochain.

« Aujourd'hui, les skyblogs rentrent dans l'Histoire. Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l'accès public » explique ainsi l’équipe.

La fin des skyblogs implique la disparition d’une immense quantité de publications d’internautes, ou de souvenirs d’adolescents. Une disparition regrettée par de nombreux internautes sur Twitter.

« Ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu'était la nouvelle génération du début du XXIe siècle » promet Skyrock.

Afin de ne pas perdre ses vieux souvenirs, chaque ancien utilisateur est invité à sauvegarder l’ensemble des images et textes publiés sur son skyblog.