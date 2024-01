À son tour, Clémentine Célarié se "désolidarise" de la tribune de soutien à Gérard Depardieu

La comédienne faisait partie de la soixantaine d'artistes qui avaient pris la défense de l'acteur dans une tribune de soutien fin décembre.

Après Nadine Trintignant, Carole Bouquet, Gérard Darmon, Yvan Attal, Charles Berling, Jacques Weber ou encore Pierre Richard, Clémentine Célarié fait marche arrière. Elle a indiqué mardi 9 janvier vouloir se "désolidariser" de la tribune de soutien à Gérard Depardieu, jugeant qu'elle s'était "trompée" en la signant et présentant ses "excuses à celles et ceux qu'elle a pu blesser". "Je tiens absolument à me désolidariser de cette tribune", écrit-elle dans un texte transmis à l'AFP.

"Je suis impulsive, je me suis emportée et je le regrette douloureusement. Je me suis trompée. Je présente toutes mes excuses à celles et ceux que j'ai pu blesser, car je suis de tout mon cœur à leurs côtés", ajoute-t-elle. L'actrice fait partie de la soixantaine de signataires de la tribune du camp pro-Depardieu appelant à "ne pas effacer" l'icône du cinéma français, parue le jour de Noël dans Le Figaro.