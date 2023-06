Paris : 21 jours sans pluie, du jamais vu depuis 74 ans sur la période mai-juin

À Paris, il n'a pas plu depuis 21 jours, du jamais vu dans la capitale sur la période mai-juin depuis 74 ans.

Pas une seule goutte. À Paris, il n'a pas plu depuis 21 jours, du jamais vu dans la capitale sur la période mai-juin depuis 74 ans. La dernière fois qu’un tel évènement s’est produit, c’était en 1949, selon le météorologue François Jobard.

Depuis la mi-mai, la capitale bénéficie de conditions anticycloniques. Soleil, chaleur, vent et taux d’humidité ... Ce beau temps, très sec, devrait continuer au moins jusqu'à la fin de semaine, non sans conséquences sur les sols. « Pour faire simple au nord on est en train de perdre les bénéfices d'un printemps pluvieux », note François Jobard.

Mais une large partie de la France est concertée par cette situation. « Depuis le 16 mai, il n'a pas plu sur une grande partie nord-ouest du pays. A l'inverse, les averses orageuses sont quasi-quotidiennes sur les Pyrénées, le sud du Massif Central et des Alpes, la Corse, et débordent souvent sur les plaines avoisinantes », détaille Gaétan Heymes, ingénieur prévisionniste et nivologue à Météo-France.

Si la situation ne s’accompagne pas pour le moment de mesures de restriction, plusieurs parties de départements franciliens sont déjà en vigilance sécheresse, comme le Val-de-Marne pu encore les Yvelines.