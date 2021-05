Jeffrey Epstein et Bill Gates

Bill Gates avait eu une relation extra conjugale il y a une vingtaine d'années avec une employée de son entreprise. Ce qui est très mal vu par les lois américaines. L'information est parvenue au conseil d'adminitration en 2019 et une enquête interne a été ouverte selon le grand quotidien économique The Wall Street Journal.

Une femme ingénieur de Microsoft a allégué dans une lettre qu'elle avait eu une relation sexuelle de plusieurs années avec Gates, ont déclaré au Wall Street Journal des personnes décrites comme familières de cette affaire. Au cours du processus, certains membres du conseil d'administration ont conclu qu'il était inapproprié pour Gates de rester au conseil d'administration de la société qu'il a cofondée et dirigée pendant des décennies, et Gates a démissionné avant la fin de l'enquête du conseil,

Le co-fondateur de Microsoft a démissionné du conseil le 13 mars 2020, trois mois après avoir été réélu à son poste. La porte-parole du co-fondateur de Microsoft a déclaré que la décision de quitter le conseil d'administration n'était pas liée à cette affaire, tout en confirmant au Wall Street Journal, l'existence "d'une liaison il y a près de 20 ans qui s'est terminée à l'amiable".

Par ailleurs selon The Daily Beast, les relations entre Bill Gates et Jeffrey Epstein étaient beaucoup plus proches que ne l'a reconnu le co-fondateur de Microsoft. Ils se sont rencontrés très souvent, des dizaines de fois, au cours desquelles, Epstein (mort en prison avant d'avoir été jugé pour des relations sexuelles avec des mineures) lui a donné des conseils face à son mariage.

Le Daily Beast révèle que Gates avait vu Epstein lors de dizaines de réunions dans sa maison de 77 millions de dollars à Manhattan entre 2011 et 2014, bien plus souvent que ce qui avait été rapporté auparavant. Ceci alors que Melinda Gates avait demandé à son mari de ne plus avoir aucune relation avec Epstein, qui avait une très mauvaise réputation. Elle a commencé à consulter des avocats pour divorcer en 2019 quand le New York Times a révélé les liens entre Gates et Epstein.

Gates aurait déclaré à Epstein que son mariage avec Melinda était `` toxique '', ce que les deux hommes ont trouvé drôle.

Gates a suggéré à Epstein de s'impliquer dans l'organisation philanthropique du couple et afin de`` réhabiliter son image '' après une première condamnation en 2008 pour avoir sollicité une mineur à des fins de prostitution, selon une personne qui a assisté aux réunions.

Mais Epstein n'a jamais soutenu financièrement la fondation de Bill et Melinda Gates.