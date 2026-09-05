OFFENSIVE DIPLOMATIQUE
5 septembre 2026
Voilà ce que la grande tournée du Sud global entamée par Xi Jinping révèle de la stratégie de la Chine dans un monde multipolaire
De l’OCS à Washington, en passant par le Moyen-Orient et les BRICS, Xi Jinping déploie une offensive diplomatique tous azimuts. Pékin cherche moins à remplacer les États-Unis qu’à imposer un monde multipolaire dont la Chine serait le centre.
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THEMATIQUESGéopolitique
Barthélémy Courmont est professeur à l'Université catholique de Lille, où il dirige le Master Histoire / Relations internationales, et est titulaire de la Chaire UNESCO en Diplomatie culturelle. Il a récemment publié La Chine face au monde, chez Eyrolles.
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Barthélémy Courmont est professeur à l'Université catholique de Lille, où il dirige le Master Histoire / Relations internationales, et est titulaire de la Chaire UNESCO en Diplomatie culturelle. Il a récemment publié La Chine face au monde, chez Eyrolles.