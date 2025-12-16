FAILLITE DU COLLEGE UNIQUE

16 décembre 2025

Seul un collège réaliste permettra de renouer avec l’idéal républicain

« Maillon faible » du système éducatif, « homme malade » de l’École, les métaphores péjoratives ne manquent pas pour qualifier le collège. C’est sans doute aller un peu vite en besogne, tant ce troisième échelon scolaire hérite des insuffisances des écoles maternelle et primaire. Mais force est de constater qu’il ne fait pas mieux. Après dix années de scolarisation, moins de la moitié de nos élèves de troisième ont une maîtrise correcte du français et 55 % n’ont pas acquis les automatismes mathématiques nécessaires à la poursuite de leur scolarité (DEPP, juillet 2025). Il s’agit là d’un véritable naufrage, hypothéquant gravement la promesse républicaine. Le collège doit faire l’objet d’une approche réaliste, observant le monde tel qu’il est, afin de se donner les moyens de le réformer.