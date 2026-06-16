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Deux résidents jouent aux échecs dans un centre d'activités pour seniors à Dragor au Danemark.
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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

16 juin 2026

Retraites : le mariage de la suppression de l'âge légal

Deux responsables politiques de premier plan ont récemment remis sur la table la suppression de l’âge légal de départ, une idée qui revient régulièrement dans le débat sur les retraites. Gabriel Attal l’a explicitement intégrée à son programme, tandis que le Rassemblement national, notamment Jordan Bardella, indique travailler sur une piste similaire, sans en avoir encore détaillé précisément les modalités. Étape nécessaire ou mirage ?

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MOTS-CLES

Politique , Economie , Modèle Social , retraites , âge de départ , suppression , financement , équilibre , productivité , cotisations , espérance de vie , pénibilité

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A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).