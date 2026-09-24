MIROIR, DIS MOI QUI EST LE PLUS DE GAUCHE

Primaire PS : De l’Ukraine à Mélenchon en passant par Gaza, le fil rouge des fractures socialistes

Rarement l’adage « l’Union est un combat » aura autant fait sens que pour la primaire de la Gauche en vue de la présidentielle 2027, dont les protagonistes ont débattu pour la première fois sur LCI ce mercredi 23 septembre.