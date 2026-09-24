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Les candidats à la primaire du Parti socialiste et du parti de centre-gauche Place publique - Raphaël Glucksmann, Emmanuel Maurel, Ségolène Royal, Olivier Faure et Jérôme Guedj - posent avant un débat organisé par LCI dans le cadre de la primaire pour l'élection présidentielle française de 2027, à Boulogne-Billancourt, le 23 septembre 2026.
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MIROIR, DIS MOI QUI EST LE PLUS DE GAUCHE

24 septembre 2026

Primaire PS : De l’Ukraine à Mélenchon en passant par Gaza, le fil rouge des fractures socialistes

Rarement l’adage « l’Union est un combat » aura autant fait sens que pour la primaire de la Gauche en vue de la présidentielle 2027, dont les protagonistes ont débattu pour la première fois sur LCI ce mercredi 23 septembre.

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MOTS-CLES

Jérôme Guedj , Olivier Faure , Ségolène Royal , Emmanuel Maurel , Raphaël Glucksmann , Jean-Luc Mélenchon , gauche , PS , primaire , ukraine , Russie

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 

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