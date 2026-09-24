MIROIR, DIS MOI QUI EST LE PLUS DE GAUCHE
24 septembre 2026
Primaire PS : De l’Ukraine à Mélenchon en passant par Gaza, le fil rouge des fractures socialistes
Rarement l’adage « l’Union est un combat » aura autant fait sens que pour la primaire de la Gauche en vue de la présidentielle 2027, dont les protagonistes ont débattu pour la première fois sur LCI ce mercredi 23 septembre.
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).