VIRAGE DIPLOMATIQUE
8 juillet 2026
Pluraliste et unie ? Les dures illusions d’Emmanuel Macron sur la nouvelle Syrie
En déroulant le tapis rouge à l'ancien chef d'Al-Qaïda à Damas, Emmanuel Macron sacrifie le rôle moral de la France et la sécurité des minorités d'Orient sur l'autel d'un pragmatisme économique tardif et hautement controversé.
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MOTS-CLESEmmanuel Macron , Syrie , Ahmed al-Charaa , Joulani , Al-Qaida , terrorisme , djihadiste , Daesh
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce