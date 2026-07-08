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Le président syrien Ahmed al-Sharaa serre la main du président français Emmanuel Macron à l'issue d'une conférence de presse conjointe à Damas, le 7 juillet 2026.
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VIRAGE DIPLOMATIQUE

8 juillet 2026

Pluraliste et unie ? Les dures illusions d’Emmanuel Macron sur la nouvelle Syrie

En déroulant le tapis rouge à l'ancien chef d'Al-Qaïda à Damas, Emmanuel Macron sacrifie le rôle moral de la France et la sécurité des minorités d'Orient sur l'autel d'un pragmatisme économique tardif et hautement controversé.

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MOTS-CLES

Emmanuel Macron , Syrie , Ahmed al-Charaa , Joulani , Al-Qaida , terrorisme , djihadiste , Daesh

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce