GRAND RETOUR ?
4 juin 2026
Le ministre travailliste des Finances qualifie le retour du Royaume-Uni dans l'UE d'« inévitable »
Le secrétaire financier du Trésor britannique, membre du gouvernement travailliste du Premier ministre Keir Starmer, a déclaré, lors d'un discours devant la Chambre des lords, la chambre haute du Parlement, que revenir sur le Brexit était « absolument » dans l'« intérêt économique national » du Royaume-Uni.
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A PROPOS DES AUTEURS
The European Conservative est la principale publication conservatrice européenne en langue anglaise consacrée à la philosophie, à la politique, à l'art et aux affaires contemporaines.
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