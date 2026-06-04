GRAND RETOUR ?

4 juin 2026

Le ministre travailliste des Finances qualifie le retour du Royaume-Uni dans l'UE d'« inévitable »

Le secrétaire financier du Trésor britannique, membre du gouvernement travailliste du Premier ministre Keir Starmer, a déclaré, lors d'un discours devant la Chambre des lords, la chambre haute du Parlement, que revenir sur le Brexit était « absolument » dans l'« intérêt économique national » du Royaume-Uni.