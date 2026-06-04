POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le chapeau d'un homme sur lequel on peut lire « Pourquoi le Brexit » lors d'une petite manifestation anti-Brexit à Parliament Square, à Londres, le 4 mars 2026.
See image caption
See copyright

GRAND RETOUR ?

4 juin 2026

Le ministre travailliste des Finances qualifie le retour du Royaume-Uni dans l'UE d'« inévitable »

Le secrétaire financier du Trésor britannique, membre du gouvernement travailliste du Premier ministre Keir Starmer, a déclaré, lors d'un discours devant la Chambre des lords, la chambre haute du Parlement, que revenir sur le Brexit était « absolument » dans l'« intérêt économique national » du Royaume-Uni.

Photo of Actualités TEC
Actualités TEC Go to Actualités TEC page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Brexit , Royaume-Uni , Union-Européenne , Lord Spencer Livermore

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Actualités TEC image
Actualités TEC

The European Conservative est la principale publication conservatrice européenne en langue anglaise consacrée à la philosophie, à la politique, à l'art et aux affaires contemporaines.