CHRONIQUE LITTERAIRE
17 octobre 2026
« Le Père-Lachaise surréaliste » de Etienne Ruhaud
Sur les traces des surréalistes et de leurs compagnons de route, Étienne Ruhaud arpente les cimetières et ravive les mémoires. Un guide érudit et poétique où les sépultures racontent la vie des œuvres
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MOTS-CLESculture , Littérature , critique littéraire
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).
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A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).