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Blurred background"Le Père-Lachaise surréaliste" Etienne Ruhaud.
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CHRONIQUE LITTERAIRE

17 octobre 2026

« Le Père-Lachaise surréaliste » de Etienne Ruhaud

Sur les traces des surréalistes et de leurs compagnons de route, Étienne Ruhaud arpente les cimetières et ravive les mémoires. Un guide érudit et poétique où les sépultures racontent la vie des œuvres

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MOTS-CLES

culture , Littérature , critique littéraire

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Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

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