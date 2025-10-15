Businessil y a 5 heures
Atlantico Business
Le coût des concessions faites au Parti socialiste pour éviter une motion de censure est exorbitant, mais quid du prix d’un chaos politique si Sébastien Lecornu n’avait pas cédé ?
Le vrai coût de la suspension de la réforme des retraites est horriblement compliqué à établir : entre 500 millions et 45 milliards par an… mais la facture dépend de la durée de cette suspension et de tous les dégâts collatéraux sur l’ensemble de l’économie. Les chefs d’entreprise et les marchés internationaux sont au bord de la panique.