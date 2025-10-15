Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 4 au 10 octobre

Business
Les milieux d'affaires sont inquiets.
Atlantico Business

Le coût des concessions faites au Parti socialiste pour éviter une motion de censure est exorbitant, mais quid du prix d’un chaos politique si Sébastien Lecornu n’avait pas cédé ?

Le vrai coût de la suspension de la réforme des retraites est horriblement compliqué à établir : entre 500 millions et 45 milliards par an… mais la facture dépend de la durée de cette suspension et de tous les dégâts collatéraux sur l’ensemble de l’économie. Les chefs d’entreprise et les marchés internationaux sont au bord de la panique.

avec Jean-Marc Sylvestre
author imageJean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Jean-Marc Sylvestre

