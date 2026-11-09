PARIS (MOSCOU) PEKIN

La Chine, l’étrange grand angle mort des populistes européens

Pékin n’a besoin d’aucune stratégie de séduction élaborée pour s’attirer la bienveillance de certains partis antisystème européens, il lui suffit de jouer sur l’argent, l’idéologie et l’ego de personnalités déjà disposées à l’entendre. Pendant que la Chine inonde le continent de produits subventionnés et mobilise l’arme des terres rares, une partie des populistes européens continue de n’y voir qu’un partenaire commercial comme un autre. Jusqu’où cette cécité volontaire peut-elle tenir face à un adversaire qui, lui, ne s’en cache pas ?