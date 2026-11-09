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Le président chinois Xi Jinping salue la foule lors de la cérémonie d'accueil du président gabonais Brice Oligui Nguema au Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, le 6 novembre 2026.
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PARIS (MOSCOU) PEKIN

9 novembre 2026

La Chine, l’étrange grand angle mort des populistes européens

Pékin n’a besoin d’aucune stratégie de séduction élaborée pour s’attirer la bienveillance de certains partis antisystème européens, il lui suffit de jouer sur l’argent, l’idéologie et l’ego de personnalités déjà disposées à l’entendre. Pendant que la Chine inonde le continent de produits subventionnés et mobilise l’arme des terres rares, une partie des populistes européens continue de n’y voir qu’un partenaire commercial comme un autre. Jusqu’où cette cécité volontaire peut-elle tenir face à un adversaire qui, lui, ne s’en cache pas ?

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MOTS-CLES

géopolitique , Chine , partis populistes , europe , AfD , Fidesz , rival , Etats-Unis , Russie , ukraine , déstabilisation , marché économique

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean Sylvestre Mongrenier
Enseignant-chercheur

Jean-Sylvestre Mongrenier est directeur de recherche à l'Institut Thomas More. Auteur du Dictionnaire géopolitique du monde occidental, PUF, 2026.

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