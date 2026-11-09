PARIS (MOSCOU) PEKIN
9 novembre 2026
La Chine, l’étrange grand angle mort des populistes européens
Pékin n’a besoin d’aucune stratégie de séduction élaborée pour s’attirer la bienveillance de certains partis antisystème européens, il lui suffit de jouer sur l’argent, l’idéologie et l’ego de personnalités déjà disposées à l’entendre. Pendant que la Chine inonde le continent de produits subventionnés et mobilise l’arme des terres rares, une partie des populistes européens continue de n’y voir qu’un partenaire commercial comme un autre. Jusqu’où cette cécité volontaire peut-elle tenir face à un adversaire qui, lui, ne s’en cache pas ?
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Jean-Sylvestre Mongrenier est directeur de recherche à l'Institut Thomas More. Auteur du Dictionnaire géopolitique du monde occidental, PUF, 2026.
Jean-Sylvestre Mongrenier est directeur de recherche à l'Institut Thomas More. Auteur du Dictionnaire géopolitique du monde occidental, PUF, 2026.