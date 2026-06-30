GAZA

“Journalistes” tués à Gaza ou combattants… le Comité pour la protection des journalistes révise totalement sa base de données suite aux révélations du Hamas

Et si la fameuse "double source indépendante" n'avait jamais été qu'une fiction à Gaza ? L'aveu du CPJ sur la présence de combattants parmi les "journalistes" tués ne révèle pas une simple erreur statistique, mais l'effondrement d'un système où poser des questions de méthode suffisait à se voir accusé d'attaquer la liberté de la presse.