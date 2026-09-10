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ATLANTI-CULTURE

10 septembre 2026

"Jeanne Bohec, la saboteuse du Général" de Raphaëlle Bellon : une femme exceptionnelle, au service de la résistance gaulliste, au cœur de la Bretagne

Le livre "Jeanne Bohec, la saboteuse du Général" de Raphaëlle Bellon est publié chez Nouveau Monde éditions.

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Jeanne Bohec la saboteuse du Général , Raphaëlle Bellon , Jeanne Bohec , livre , histoire , défense , armée , plastiqueuse , culture , culture tops , résistance , seconde guerre mondiale

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Kitou Boquet pour Culture-Tops

Kitou Boquet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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