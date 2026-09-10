ATLANTI-CULTURE
10 septembre 2026
"Jeanne Bohec, la saboteuse du Général" de Raphaëlle Bellon : une femme exceptionnelle, au service de la résistance gaulliste, au cœur de la Bretagne
Le livre "Jeanne Bohec, la saboteuse du Général" de Raphaëlle Bellon est publié chez Nouveau Monde éditions.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kitou Boquet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Kitou Boquet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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