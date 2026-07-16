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LA PART DE LUCIDITE, LA PART DE PARANOIA

16 juillet 2026

Fake news, manipulations, ingérences : la grande peur de l’Europe face à une potentielle bascule populiste

Face à la progression des partis populistes en France, au Royaume-Uni ou en Allemagne, les institutions européennes multiplient les alertes sur les risques de désinformation et d'ingérences étrangères. Une préoccupation sécuritaire qui interroge aussi leur rapport à la contestation politique.

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MOTS-CLES

fake-news , manipulations , ingérences étrangères , europe

THEMATIQUES

Sécurité
A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

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Isabelle Szczepanski

Isabelle Szczepanski est spécialiste de droit européen. Elle a un doctorat de l’Université d’Assas, et a travaillé notamment dans la City à Londres, et s'est dirigée ensuite vers le journalisme chez ElectronLibre, où elle suit les sujets de prospective législative, en France, à Bruxelles et à l’international, surtout autour de la technologie, des plateformes et de la culture. 