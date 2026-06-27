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Euthanasie : une loi trop vite adoptée, incohérente et nihiliste

Les députés examinent à nouveau la proposition de loi visant à instaurer un "droit à l'aide à mourir", avant un vote final prévu le 15 juillet. Jacqueline Kelen, qui a publié "On ne pactise pas avec la mort Vers l'euthanasie pour tous ?", voit dans cette réforme une remise en cause de la valeur accordée aux plus vulnérables et critique une logique qu'elle estime avant tout utilitariste et économique.