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Une infirmière tient la main d'un patient pendant qu'elle le soigne dans l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Paul-Brousse AP-HP de Villejuif.
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EN PLEINE CANICULE

27 juin 2026

Euthanasie : une loi trop vite adoptée, incohérente et nihiliste

Les députés examinent à nouveau la proposition de loi visant à instaurer un "droit à l'aide à mourir", avant un vote final prévu le 15 juillet. Jacqueline Kelen, qui a publié "On ne pactise pas avec la mort Vers l'euthanasie pour tous ?", voit dans cette réforme une remise en cause de la valeur accordée aux plus vulnérables et critique une logique qu'elle estime avant tout utilitariste et économique.

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MOTS-CLES

fin de vie , Aide à mourir , loi sur la fin de vie , euthanasie , députés , assemblée nationale , Jacqueline Kelen , On ne pactise pas avec la mort , Vers l'euthanasie pour tous ? , loi , Politique , opposants , Opposition

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Jacqueline Kelen

Jacqueline Kelen est un écrivain français, diplômée de lettres classiques et productrice à France Culture. Elle est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages. Elle s'est consacrée aux grands mythes de l'humanité comme en témoignent ses ouvrages, parmi lesquels Les Femmes de la Bible.