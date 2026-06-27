EN PLEINE CANICULE
27 juin 2026
Euthanasie : une loi trop vite adoptée, incohérente et nihiliste
Les députés examinent à nouveau la proposition de loi visant à instaurer un "droit à l'aide à mourir", avant un vote final prévu le 15 juillet. Jacqueline Kelen, qui a publié "On ne pactise pas avec la mort Vers l'euthanasie pour tous ?", voit dans cette réforme une remise en cause de la valeur accordée aux plus vulnérables et critique une logique qu'elle estime avant tout utilitariste et économique.
11 min de lecture
Jacqueline Kelen est un écrivain français, diplômée de lettres classiques et productrice à France Culture. Elle est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages. Elle s'est consacrée aux grands mythes de l'humanité comme en témoignent ses ouvrages, parmi lesquels Les Femmes de la Bible.
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Jacqueline Kelen est un écrivain français, diplômée de lettres classiques et productrice à France Culture. Elle est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages. Elle s'est consacrée aux grands mythes de l'humanité comme en témoignent ses ouvrages, parmi lesquels Les Femmes de la Bible.