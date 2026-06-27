PROGRAMME PRESIDENTIEL
27 juin 2026
Drogues : trente ans d'aveuglement politique, et soudain l'urgence - simple coïncidence à l'approche de 2027 ?
À l'approche de l'élection présidentielle de 2027, la question des drogues semble s'imposer dans le débat public après des décennies de relative indifférence politique. Dans cette tribune, Jean Costentin s'interroge sur ce regain d'intérêt et plaide pour une réponse plus ferme face à l'essor des toxicomanies et du narcotrafic.
3 min de lecture
MOTS-CLESdrogue , criminalité , cocaïne , cannabis , trafic de drogue , narcotrafic , campagne présidentielle , Elysée , 2027 , réformes , promesse de campagne , Sébastien Lecornu , Bruno Retailleau , Gabriel Attal , santé , Gérald Darmanin , Edouard Philippe , la France insoumise , Rassemblement National , Horizons , Les Républicains
THEMATIQUESPolitique
Jean Costentin est membre des Académies Nationales de Médecine et de Pharmacie. Professeur en pharmacologie à la faculté de Rouen, il a dirigé (1984-2008) une unité de recherche de neuropsychopharmacologie associée au CNRS. Président du Centre National de prévention, d'études et de recherches en toxicomanie, il a publié en 2006 Halte au cannabis !, destiné au grand public.
Populaires
Jean Costentin est membre des Académies Nationales de Médecine et de Pharmacie. Professeur en pharmacologie à la faculté de Rouen, il a dirigé (1984-2008) une unité de recherche de neuropsychopharmacologie associée au CNRS. Président du Centre National de prévention, d'études et de recherches en toxicomanie, il a publié en 2006 Halte au cannabis !, destiné au grand public.