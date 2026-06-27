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Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Amélie de Montchalin attendent l'arrivée du président de la République avant une visite de l'État-major interministériel de lutte contre la criminalité organisée (EMCO) à Nanterre.
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PROGRAMME PRESIDENTIEL

27 juin 2026

Drogues : trente ans d'aveuglement politique, et soudain l'urgence - simple coïncidence à l'approche de 2027 ?

À l'approche de l'élection présidentielle de 2027, la question des drogues semble s'imposer dans le débat public après des décennies de relative indifférence politique. Dans cette tribune, Jean Costentin s'interroge sur ce regain d'intérêt et plaide pour une réponse plus ferme face à l'essor des toxicomanies et du narcotrafic.

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MOTS-CLES

drogue , criminalité , cocaïne , cannabis , trafic de drogue , narcotrafic , campagne présidentielle , Elysée , 2027 , réformes , promesse de campagne , Sébastien Lecornu , Bruno Retailleau , Gabriel Attal , santé , Gérald Darmanin , Edouard Philippe , la France insoumise , Rassemblement National , Horizons , Les Républicains

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean Costentin

Jean Costentin est membre des Académies Nationales de Médecine et de Pharmacie. Professeur en pharmacologie à la faculté de Rouen, il a dirigé (1984-2008) une unité de recherche de neuropsychopharmacologie associée au CNRS. Président du Centre National de prévention, d'études et de recherches en toxicomanie, il a publié en 2006 Halte au cannabis !, destiné au grand public.