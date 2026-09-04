DERRIERE LA NOTICE

Dois-je prendre tous mes antibiotiques ? Ce qu’en disent les spécialistes des maladies infectieuses

Vous l’entendez probablement depuis des années, à chaque fois qu’on vous prescrit des antibiotiques : « Veillez bien à prendre tous les comprimés. » Traditionnellement, les cliniciens avançaient deux raisons pour justifier ces consignes strictes : éviter que l’infection ne récidive et empêcher l’émergence de bactéries si résistantes que les antibiotiques ne pourraient plus les éliminer. Cependant, aujourd’hui, des cliniciens comme moi commencent à remettre en question cette approche.