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4 septembre 2026

Dois-je prendre tous mes antibiotiques ? Ce qu’en disent les spécialistes des maladies infectieuses

Vous l’entendez probablement depuis des années, à chaque fois qu’on vous prescrit des antibiotiques : « Veillez bien à prendre tous les comprimés. » Traditionnellement, les cliniciens avançaient deux raisons pour justifier ces consignes strictes : éviter que l’infection ne récidive et empêcher l’émergence de bactéries si résistantes que les antibiotiques ne pourraient plus les éliminer. Cependant, aujourd’hui, des cliniciens comme moi commencent à remettre en question cette approche.

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bactéries , antibiotiques , Santé , Mode de vie , médecine , résistance , microbes

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Amy J. Mathers

Amy J. Mathers est professeure agrégée de médecine et de pathologie, Université de Virginie

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