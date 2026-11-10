GUERRE HYBRIDE
10 novembre 2026
Cyberattaque de l’Iran contre la France : au delà des frigos des supermarchés la (très) longue liste des maillons faible de nos infrastructures
Plus de 8 500 systèmes éoliens et solaires exposés en Europe, 7 400 équipements industriels Siemens à risque, 50 000 mauvaises configurations de sécurité des bâtiments recensées par les chercheurs : le piratage des réfrigérateurs de supermarché n’est que la partie visible d’un iceberg bien plus vaste. Entre hôpitaux fonctionnant encore sous d’antiques versions de Windows et absence de coordination centralisée, la France compte-t-elle vraiment les moyens de ses vulnérabilités ?
14 min de lecture
Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.
Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.