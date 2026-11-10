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Cette photographie montre des réfrigérateurs vides dans un supermarché Delhaize de Boortmeerbeek, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles, le 2 novembre 2026, suite à un incident informatique.
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GUERRE HYBRIDE

10 novembre 2026

Cyberattaque de l’Iran contre la France : au delà des frigos des supermarchés la (très) longue liste des maillons faible de nos infrastructures

Plus de 8 500 systèmes éoliens et solaires exposés en Europe, 7 400 équipements industriels Siemens à risque, 50 000 mauvaises configurations de sécurité des bâtiments recensées par les chercheurs : le piratage des réfrigérateurs de supermarché n’est que la partie visible d’un iceberg bien plus vaste. Entre hôpitaux fonctionnant encore sous d’antiques versions de Windows et absence de coordination centralisée, la France compte-t-elle vraiment les moyens de ses vulnérabilités ?

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MOTS-CLES

France , cyberattaque , vulnérabilité , administrations , hôpitaux , supermarchés , réfrigérateurs , Iran , Piratages , sabotages , géopolitique , guerre hybride , logiciels obsolètes , Shahid Kaveh

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Anthony Poncier

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

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Franck DeCloquement
Ancien de l’Ecole de Guerre Economique (EGE), Franck DeCloquement est expert-praticien en intelligence économique et stratégique (IES), et membre du conseil scientifique de l’Institut d’Études de Géopolitique Appliquée - EGA. Il intervient comme conseil en appui aux directions d'entreprises implantées en France et à l'international, dans des environnements concurrentiels et complexes. Membre du CEPS, de la CyberTaskforce et du Cercle K2, il est aussi spécialiste des problématiques ayant trait à l'impact des nouvelles technologies et du cyber, sur les écosystèmes économique et sociaux. Mais également, sur la prégnance des conflits géoéconomiques et des ingérences extérieures déstabilisantes sur les Etats européens. Professeur à l'IRIS (l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques), il y enseigne l'intelligence économique, les stratégies d’influence, ainsi que l'impact des ingérences malveillantes et des actions d’espionnage dans la sphère économique. Il enseigne également à l'IHEMI (L'institut des Hautes Etudes du Ministère de l'Intérieur) et à l'IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale), les actions d'influence et de contre-ingérence, les stratégies d'attaques subversives adverses contre les entreprises, au sein des prestigieux cycles de formation en Intelligence Stratégique de ces deux instituts. Il a également enseigné la Géopolitique des Médias et de l'internet à l’IFP (Institut Française de Presse) de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, pour le Master recherche « Médias et Mondialisation ». Franck DeCloquement est le coauteur du « Petit traité d’attaques subversives contre les entreprises - Théorie et pratique de la contre ingérence économique », paru chez CHIRON. Egalement l'auteur du chapitre cinq sur « la protection de l'information en ligne » d u « Manuel d'intelligence économique » paru en 2020 aux Presses Universitaires de France (PUF).

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