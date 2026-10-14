PRESIDENTIELLES EN VUE
14 octobre 2026
Budget : l’épreuve de vérité pour Raphaël Glucksmann
La victoire sans appel de Raphaël Glucksmann, devenu le candidat officiel à l’élection présidentielle du Parti Socialiste élargi à Place Publique, son parti, n’a pas entamé la détermination de François Hollande. L’ex-président n’a pas décliné mais n’a pas non plus donné suite à l’invitation de Raphaël Glucksmann à « rejoindre son équipe ». Il attend la fin de l’année pour se déterminer, entrer ou non dans la lice, et continue de tracer sa route en soignant sa singularité.
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).