LES BONS PLANS DE L'IA
26 novembre 2026
Black Friday : peut-on vraiment faire confiance à l’IA pour repérer les bonnes affaires ?
Prix périmés, liens morts, produits introuvables : soumis à l'épreuve par la BBC, ChatGPT, Claude, Gemini et Alexa ont eu bien du mal à dénicher un vrai bon plan pour le Black Friday. Thomas Solignac explique pourquoi les IA sont déjà de précieux conseillers pour choisir un produit, mais pas encore des outils fiables pour en trouver le meilleur prix.
4 min de lecture
Ce qu'il faut en retenir
Les IA s'appuient souvent sur des pages en cache, déjà périmées quand les prix changent d'heure en heure.
Si les grandes marques dominent les réponses, c'est surtout grâce au référencement et au GEO, plus qu'à la publicité.
Les agents IA lisent mal des sites conçus pour des humains : l'avenir passe par des catalogues reliés directement aux IA.
L'IA aide à choisir quoi acheter, mais pour le prix, il faut encore vérifier soi-même.
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THEMATIQUESTech & IA
Thomas Solignac est entrepreneur et consultant en intelligence artificielle. Il a cofondé en 2016 la start-up Golem.ai. Il est l’auteur de L’intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls (First, 2e édition, 2026).
Thomas Solignac est entrepreneur et consultant en intelligence artificielle. Il a cofondé en 2016 la start-up Golem.ai. Il est l’auteur de L’intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls (First, 2e édition, 2026).