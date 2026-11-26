LES BONS PLANS DE L'IA

Black Friday : peut-on vraiment faire confiance à l’IA pour repérer les bonnes affaires ?

Prix périmés, liens morts, produits introuvables : soumis à l'épreuve par la BBC, ChatGPT, Claude, Gemini et Alexa ont eu bien du mal à dénicher un vrai bon plan pour le Black Friday. Thomas Solignac explique pourquoi les IA sont déjà de précieux conseillers pour choisir un produit, mais pas encore des outils fiables pour en trouver le meilleur prix.