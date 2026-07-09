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Blurred backgroundAvec une croissance projetée à 2 % par an jusqu'en 2030 (le double de la France), la Suède détient le record d’introductions en Bourse depuis dix ans et compte plus de milliardaires par habitant que les États-Unis.
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BILAN

9 juillet 2026

Après avoir réussi sa réforme de l’Etat dans les années 90, la Suède prend un nouveau virage capitaliste. Et voilà les résultats déjà obtenus

En opérant un virage libéral pragmatique axé sur le capital privé et la transparence, la Suède a divisé sa dette par deux et surclassé la croissance européenne, tordant le cou au mythe de l'État-providence scandinave traditionnel.

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MOTS-CLES

Capitalisme , Suède , France , croissance , innovation , dette publique , PIB

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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Raul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.