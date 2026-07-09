BILAN

Après avoir réussi sa réforme de l’Etat dans les années 90, la Suède prend un nouveau virage capitaliste. Et voilà les résultats déjà obtenus

En opérant un virage libéral pragmatique axé sur le capital privé et la transparence, la Suède a divisé sa dette par deux et surclassé la croissance européenne, tordant le cou au mythe de l'État-providence scandinave traditionnel.