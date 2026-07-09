BILAN
9 juillet 2026
Après avoir réussi sa réforme de l’Etat dans les années 90, la Suède prend un nouveau virage capitaliste. Et voilà les résultats déjà obtenus
En opérant un virage libéral pragmatique axé sur le capital privé et la transparence, la Suède a divisé sa dette par deux et surclassé la croissance européenne, tordant le cou au mythe de l'État-providence scandinave traditionnel.
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THEMATIQUESEconomie
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.
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Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.