Adoption du paiement mobile par les banques : où en est-on ?

Quelle est la meilleure banque en ligne ?

Quelle est la meilleure banque en ligne ? En Octobre 2022, la meilleure banque en ligne est Monabanq 🏆 selon les critères de notre classement. Elle possède à la fois le meilleur rapport qualité prix / service avec par exemple un service clientèle réputé pour son sérieux, une offre large (cartes, produits bancaires…) ou encore une application mobile fluide et performante. Elle propose aussi l’une des meilleures offres de bienvenue avec 120€ Offert ! Pour en savoir plus, voici le classement complet des meilleures banques en ligne en France en 2022 : Classement des Meilleures Banques en Ligne ✔️: Monabanq 🏆 Boursorama Banque Fortuneo Hello bank Orange Bank N26 Ma French Bank Aumax Revolut Globe Trotter BforBank PCS

1. Monabanq 🏆 Avec son positionnement atypique sur le marché des banques en ligne « Les gens avant l’argent », nous avons élu Monabanq meilleure banque en ligne, pour un certain nombre de raisons que nous allons vous présenter ci-dessous : des tarifs compétitifs en comparaison d’une banque traditionnelle (carte bancaire à 2€ par mois – Visa Classic ou Visa Online, utilisation courante des services bancaires…)

l’accessibilité de la banque au plus grand nombre : aucune condition d’entrée n’est exigée et ce peu importe le compte bancaire en ligne désiré

des offres de bienvenue régulièrement renouvelées

un ancrage de banque éthique appréciée : 1€ offert pour toute ouverture de compte à SOS Village d’enfants, accessibilité sans condition de ressources pour ses comptes, versement obligatoire faible pour l’ouverture de compte (150€)

le meilleur service clientèle du marché des banques en ligne : basé en France, non sous-traité et récompensée 4 années de suite pour sa qualité en étant élu Meilleur Service Client de l’Année

la possibilité de déposer des chèques et espèces dans les DAB et guichets du groupe CIC/ Credit Mutuel, faisant d’elle une banque à mi-chemin entre une banque en ligne et une banque traditionnelle

un nombre important de produits bancaires commercialisés (Assurance , Epargne, Bourse, Assurance Vie, Compte Pro…)

une appli mobile très bien notée sur les stores, ergonomique et rapide, avec des fonctionnalités innovantes comme le 3D Secure par « notif push » ou encore la géolocalisation des agences CIC et Crédit Mutuel Arkéa

Monabanq Carte bancaire & tarif Offre de bienvenue

Visa Classic Incluse

Visa Premier +3€/mois

Visa Classic Incluse

Visa Premier +3€/mois ✔️ Jusqu'à 160€ offerts ! Voir l'offre Découvrir Monabanq

2. Boursorama Banque Boursorama Banque est la plus ancienne des banques en ligne, et détient le record du nombre de client sur le marché. Elle se hisse deuxième de notre classement meilleure banque en ligne, car elle possède un nombre important d’avantages : une banque qui permet de faire de réelles économies sur ses frais bancaires. Elle est tout simplement la banque la moins chère du marché, comme notre comparatif de banques en ligne ainsi que la presse spécialisée l’ont démontré, et possède une politique active pour le rester. Carte bancaire gratuite et à prix attractif, absence de frais de tenue de compte, absence de commission d’intervention… tout est source de réduction. Quasiment une banque gratuite si on l’utilise peu !

une offre de comptes et cartes bancaires très large : compte pour enfant (Kador), pour la gestion du budget (Welcome), offre sans conditions de revenus orientée haut de gamme et voyages (Ultim) et une carte bancaire couplée à des services premium sans condition de revenu en débit immédiat (Visa Ultim Metal)

une offre de bienvenue attractive et constante de 80 à 100€ offerts pour toute nouvelle ouverture de compte (Welcome ou Ultim) avec un versement rapide. Pendant les périodes d’offre de bienvenue boostée, le montant atteint 130€ offerts.

pour toute nouvelle ouverture de compte (Welcome ou Ultim) avec un versement rapide. Pendant les périodes d’offre de bienvenue boostée, le montant atteint 130€ offerts. une appli mobile la mieux notée sur les stores avec 4,8/5 – ‎sur 63 284 avis pour Apple Store et 4,6/5 sur ‎17287 avis pour Google Play. De nombreuses fonctionnalités innovantes et régulièrement mises à jour

une des plus larges offres de paiement mobile du marché

une offre de compte pro pour les autoentrepreneurs

une réelle politique commerciale avantageuse pour les clients avec Boursoshop ; offre promos avec des enseignes partenaires, cashback…

de nombreux produits bancaires (crédit immobilier, assurance vie, Boursorama trading…) Pour toutes ces raisons, nous avons classé Boursorama Banque deuxième dans notre classement de la meilleure banque en ligne.

Boursorama Banque Carte bancaire & tarif Offre de bienvenue

Visa Welcome Gratuite

Visa Ultim Gratuite

Visa Welcome Gratuite

Visa Ultim Gratuite ✔️ Jusqu'à 130€ Offerts ! Voir l'offre Découvrir Boursorama Banque

3. Fortuneo Fortuneo, filliale du Crédit Mutuel Arkéa, est la deuxième banque en ligne en France en nombre de clients. Elle se hisse troisième de notre classement comparatif banque en ligne, grâce aux points positifs que voici : une des banques les moins chères du marché : quasi aexéquo ave Boursorama Banque, Fortuneo est régulièrement récompensé pour ses tarifs bancaires très attractifs, avec bon nombre de services sans aucun frais. Pour preuve, toutes ses cartes bancaires sont gratuites, qu’il s’agisse de Fosfo, Gold Mastercard ou même de sa World Elite Mastercard

le plus grand choix de cartes bancaires du marché : elle est la seule banque en ligne à proposer un double réseau de cartes pour ses clients : 3 cartes Visa (Fosfo, Gold et World Elite) mais aussi American Express avec 3 cartes bancaires : Green, Gold et Platinium)

une offre de bienvenue de 150€ offerts pour l’ouverture d’un carte Gold, et de 70€ pour l’ouverture d’un compte Fosfo

une offre sans conditions de revenu attractive : l’offre Fosfo est l’une des plus intéressantes du marché pour les voyages avec des frais hors UE très compétitifs

une appli mobile très bien notée avec des fonctionnalités intéressantes (seule banque en ligne proposant la génération de cartes virtuelles Mastercard pour sécuriser vos transactions online), paiements instantanés, agrégateur de comptes

la plus innovante en matière de paiement mobile : avec une compatibilité la plus importante de toutes les banques en ligne

une des leader sur l’assurance vie : récompenses des professionnels, frais très compétitifs, rendements fonds en euros performants, avec des offres de bienvenue pour la souscription à Fortuneo Vie

taux de crédit immobilier compétitifs : à taux fixe et sans frais de dossier avec des TAEG intéressants

Fortuneo Carte bancaire & tarif Offre de bienvenue En savoir plus

Fosfo Gratuite

Gold Gratuite

World Elite Gratuite ✔️ Jusqu'à 80€ offerts ! Voir l'offre Découvrir Fortuneo

4. Hello bank Hello bank est l’une des premières banques historiquement en France. Elle se classe dans notre comparatif et classement des meilleures banques en ligne françaises en 2020, se hisse à la place de numéro 5. Voici les éléments qui ont convergé pour orienter notre choix : 2 comptes bancaires complémentaires : Hello One pour une première expérience simple de la banque en ligne (compte bancaire bloqué et sans conditions) et Hello Prime pour une expérience plus haut de gamme orientée voyages et services bancaires plus importants

une accessibilité importante avec : une offre de compte bancaire en ligne sans conditions de ressources et un compte plus haut de gamme accessible dès 1000€ de revenus mensuels

la visualisation des opérations en temps réel

un bon compromis entre une banque en ligne et une banque classique : la présence du réseau BNP Paribas permet d’avoir accès à des milliers de DAB en France pour déposer des chèques et des espèces, un réel avantage par rapport aux autres banques en ligne

une offre de parrainage attractive : Hello bank est généreuse pour sa politique de parrainage puisqu’elle offre 100€ pour le parrain et 80€ pour le filleul, avec 10 parrainages possibles par an. Une politique de cadeaux de parrainage intéressante.

une des banques en ligne les plus intéressantes pour épargner : elle dispose d’un des plus grands nombres de livrets bancaires réglementés, dont le PERP et le LEP avec une épargne non réglementée dotée d’une rémunération intéressante

une volonté de co-construction de la banque en ligne avec ses clients à travers le service Hello Factory

un service de crowdfunding pour investir dans des PME françaises

une large gamme de produits bancaires (assurance vie, épargne, crédit, assurance et prévoyance) qui jouissent de l’expérience de BNP Paribas

un service client qui souffre d’un manque de réactivité

une offre de cartes bancaires limitée en comparaison d’autres acteurs

Hello bank Carte bancaire & tarif Offre de bienvenue

Visa Hello Prime et Hello Prime Duo 5€/mois

Visa Hello Prime et Hello Prime Duo 5€/mois ✔️ 80 € offerts + Hello Prime : 50% pendant 12 mois ! Voir l'offre Découvrir Hello bank

5. Orange Bank Assez récente sur le marché, passée de l’univers des néobanques à celui des banques en ligne, Orange Bank s’est orientée vers une offre très orientée vers le digital. Elle recueille la position de sixième dans notre comparatif banque en ligne. Voici les avantages et inconvénients de la banque du groupe de téléphonie Orange : 3 offres de comptes pour des besoins différents : le compte classique intéressant pour une première expérience de la banque en ligne, Orange Premium pour voyager dans de bonnes conditions, Pack Premium pour toute la famille

une application très bien notée avec bon nombre de fonctionnalités intéressantes (paiement mobile, blocage de la carte, outil de gestion du budget, modification des plafonds. L’appli a été d’ailleurs élue « meilleure offre digitale 2019 » par l’agence de notation D-Rating

une tarification attractive : carte bancaire gratuite, assurance moyens de paiement gratuite

actualisation du solde de sa carte en temps réel

une des rares banques en ligne à proposer une offre de cashback

280 boutiques Orange en France avec des conseillers physiques pour vous aider, en plus du service client en ligne

une offre de cartes bancaires réduite, avec seulement 2 cartes

des tarifs assez peu compétitifs pour les frais à l’étranger en comparaison des autres banques en ligne

possibilité via l’appli d’envoyer ou de recevoir de l’argent via SMS

une politique commerciale trop centrée sur les clients Orange (offre de bienvenue, cashback)

frais en cas de non utilisation de la carte

peu de produits bancaires secondaires

Jusqu’à 100€ Offerts !

Orange Bank Carte bancaire & tarif Offre de bienvenue

Mastercard Premium

4,99€/mois

Mastercard Premium

4,99€/mois ✔️ Jusqu'à 130€ Offerts ! Voir l'offre Découvrir Orange Bank

6. n26 n26 était plutôt une néobanque qu’une banque en ligne. Toutefois, avec l’obtention de sa licence bancaire et devant l’importance de ses avantages et de son succès (plus d’un million de clients en France !), et avons ainsi décidé de la classer 7eme de notre top des banques en ligne. Voici ses avantages et ses inconvénients : une des appli mobiles les mieux notées du marché avec une note moyenne de 4,5/5 sur plus de 160.000 avis !

des comptes bancaires accessibles sans aucune conditions de revenus

une ouverture de compte simple et rapide, avec un minimum de justificatifs exigés

une offre de compte bancaire en ligne complète : gratuit (n26 Standard), 4,9€ par mois (n26 Smart) ou 16,9€ par mois (n26 Metal), de quoi satisfaire tous les besoins

des tarifs réduits et compétitifs sur les opérations courantes et à l’étranger

des outils concrets pour la gestion du budget (push notification, mise a jour du solde en temps réel, catégorisation automatique des dépenses, création de sous-comptes…)

compatibilité avec le paiement mobile (Apple Pay, Google Pay)

la présence d’une carte virtuelle pour le compte Standard en remplacement de la carte n26, dont l’obtention devient un service payant

un RIB Allemand (le RIB français devrait intervenir courant 2021) permettant aux interdits bancaires de pouvoir y ouvrir un compte courant

un partenariat avec TransferWise pour les virements internationaux avec des tarifs imbattables

la possibilité de souscrire à une carte bancaire en Metal avec une offre Premium (service client dédié, assurances et assistances, services exclusifs, cashback…)

offre de produits bancaires annexes réduite

N26 Carte bancaire & tarif Offre de bienvenue

N26 Standard

Gratuite

N26 Standard

Gratuite ✔️ Interdit bancaire accepté Voir l'offre Découvrir N26

7. Ma French Bank Ma French Bank est également une néobanque ayant séduit depuis 2019 plus de 250.000 clients avec une offre simple et efficace : un compte, une carte et une appli pour un prix 2,90€ par mois et ce sans engagement et sans condition d’entrée. Voici ses avantages et ses inconvénients : des tarifs compétitifs autant sur les frais courants

une carte bancaire 100% gratuite sans aucune condition

une néobanque particulièrement adaptée pour les personnes désireuses de faire des économies, contrôler leur budget ou tester la banque mobile à moindre frais

une véritable accessibilité : 50€ pour le minimum de versement et une absence de condition d’entrée avec possibilité d’ouvrir son compte en bureau de Poste

une offre de compte pour ados WeStart 12-17 pour responsabiliser les jeunes avec leur argent tout en offrant aux parents un vrai contrôle

toutes les opérations par carte gratuites à l’étranger gratuites (opération en UE, et en devises)

absence de compte joint

absence de chéquier

absence du paiement mobile Google Pay

Ma French Bank Carte bancaire & tarif Offre de bienvenue

Visa Idéal

6,9€/mois

Visa Idéal

6,9€/mois ✔️ Réductions Compte Original ! Voir l'offre Découvrir Ma French Bank

8. Aumax Aumax est une banque mobile filiale du Crédit Mutuel Arkéa ; Avec 4 comptes bancaires commercialisés, cet établissement répond aux besoins de différents profils : les étudiants, les jeunes actifs, les personnes soucieuses de l’écologie… Chaque compte inclut un RIB français, une carte bancaire Mastercard à autorisation systématique et l’absence de frais à l’étranger. Découvrons les avantages et inconvénients de la banque mobile : une offre sans conditions de revenus : les 4 cartes bancaires commercialisées par Aumax sont accessibles à tous, aucun justificatif de ressource n’est demandé à la souscription

des tarifs peu élevés sur les opérations courantes et exceptionnelles

une carte bancaire éco-responsable : une fonction pour reverser son cashback à une association, un outil pour calculer son empreinte digitale, des conseils pour réduire ses émission de CO2

un programme de cashback très attractif

aucun frais à l’étranger

Compatible avec de nombreux services de paiement mobile

Service de conciergerie avec les offres premium

Des assurances pour les voyages et le quotidien

Aumax pour moi Carte bancaire & tarif Offre de bienvenue En savoir plus

Aumax Standard

Gratuite

Aumax Premium

6,99€/mois ✔️ 3 mois gratuits ! Voir l'offre Découvrir Aumax

9. Revolut Avec ses 15 millions de clients dans le monde, Revolut est l’une des néobanques les plus populaires du marché. Elle se distingue avant tout par un certain gout prononcé pour l’innovation, à travers l’ajout très régulier de fonctionnalités embarquées dans son appli mobile. Voici ses avantages et ses inconvénients : 4 offres de comptes couvrants tous les besoins : aux voyageurs connectés qu’aux traders débutants ou encore aux familles…

des tarifs très intéressants pour les opérations classiques (absence de frais de tenue de compte…)

Taux de change en temps réel pour les opérations à l’étranger

une offre de cashback pouvant aller jusqu’à 1%

un IBAN au choix entre l’Angleterre et l’UE (Lituanie – RIB Français prévu pour 2021)

des plafonds de paiements et de retraits élevés

des avis clients très positifs : 4,3/5 sur 76410 avis sur TrustPilot

une appli mobile fluide, rapide et bien pensée avec d’excellentes notes sur les stores

la possibilité d’acheter, d’envoyer et de vendre des cryptomonnaies

univers boursier dédié avec achats d’actions et matières premières

une offre de compte pour enfant Revolut Junior jusqu’à 5 enfants

Revolut Carte bancaire & tarif Offre de bienvenue

Mastercard Standard

Gratuite

Mastercard Standard

Gratuite 10€ Offert ! Voir l'offre Découvrir Revolut

10. Globe Trotter Globe Trotter est une offre bancaire du Crédit Agricole sans condition de revenus. Ce compte bancaire en ligne à 2€ par mois dédié aux jeunes de 18 à 30 ans donne accès à une carte bancaire internationale Mastercard à contrôle de solde, RIB français, une agence et une application mobile pour gérer son compte à distance. Voici ses avantages et inconvénients : Des tarifs très peu élevés sur les opérations courantes et exceptionnelles

Aucun frais sur les paiements et retraits en devises

Carte bancaire gratuite sans condition

Découvert autorisé sous conditions

Un compte bancaire en ligne sur-mesure pour les jeunes qui voyagent

Des virements en devises à 0€ !

Sans condition de revenus

Offre réservée aux jeunes de moins de 30 ans

Accès aux produits bancaires Crédit Agricole

Opérations réalisables en agences

Appli mobile perfectible

Paiement mobile

Globe Trotter Carte bancaire & tarif Offre de bienvenue

Mastercard Globe Trotter

2€/mois

Mastercard Globe Trotter

2€/mois ✔️ Aucun frais l'étranger Voir l'offre Découvrir Globe Trotter

11. BforBank Autrefois orientée banque en ligne haut de gamme, BforBank a modifié son positionnement l’an passé pour s’ouvrir à une plus large clientèle, sans abandonner son image de marque. Elle se positionne dans ce top des banques en lignes numéro 8. Voici ses avantages et ses inconvénients : Compétitive par rapport aux autres banques en ligne en termes de prix

une banque en ligne avec un positionnement haut de gamme à moindre coût

une banque en ligne qui offre les meilleures conditions pour la Visa Premier et la Visa Infinite, cette dernière étant accessible dès 200€ par an

une politique commerciale très favorable aux nouveaux clients : nombreuses offres de bienvenue sur le compte courant, l’assurance vie, des promotions sur le livret d’épargne et les produits boursiers…)

des produits bancaires performants

un service clientèle qualitatif, avec des conseillers spécialisés dans les produits d’épargne, boursiers, d’assurances-vie…

une des meilleures assurance vie en ligne du marché des banques en ligne (BforBankVie) avec des frais de gestion de 0,6% à 0,85% selon les fonds et des rémunérations sur ses deux fonds en euros intéressantes, elle a d’ailleurs été de multiples fois récompensée

offre boursière intéressante : nombreux services d’aide à la décision et logiciels gratuits dont ProRealTime et des promotions permanentes notamment au niveau des frais de transferts

absence d’offre sans conditions de revenus

3 opérations de paiement par trimestre pour la Classic et la Premier ou 6€ et 9€ de frais

absence de PEL et de CEL

Bforbank Carte bancaire & tarif Offre de bienvenue

Visa Premier

Gratuite

Visa Premier

Gratuite ✔️ Visa Premier gratuite Voir l'offre Découvrir Bforbank

12. PCS PCS est un établissement en ligne permettant de profiter d’une carte bancaire sans condition de revenus et d’un RIB français pour effectuer ses opérations courantes comme émettre et recevoir des virements SEPA. Ses tarifs démarrent à 4,9€ pour l’achat d’une carte virtuelle et des frais de gestion mensuelle à 1,5€. des tarifs très transparents

des cartes bancaires à petit prix

un établissement adapté aux personnes souhaitant contrôler leur budget et avoir une vision claire des frais bancaires

une accessibilité totale, aucune condition de revenus n’est exigée pour souscrire

offre bancaire ouvert aux interdits bancaires

une offre de 3 cartes bancaires dont une carte virtuelle

les paiements en euros sont gratuits en France et à l’étranger

absence de compte commun

absence de chéquier / dépôt de chèque

PCS Carte bancaire & tarif Offre de bienvenue

PCS Black 14,9€

PCS Chrome 19,9€

PCS Black 14,9€

PCS Chrome 19,9€ ✔️ Interdit bancaire accepté Voir l'offre Découvrir PCS

En espérant que cette présentation des meilleures banques en ligne vous ait aidé pour mieux comprendre les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles, voici un comparatif banque en ligne détaillé par thématiques ! 🙂

Comparatif Meilleure Banques En Ligne

L’une des meilleures façons de savoir quelle banque en ligne choisir, reste de comparer les banques en ligne. Et pour cela, rien de mieux que d’avoir une vue d’ensemble des banques en ligne sur les paramètres fondamentaux qui doivent conditionner votre choix. En cela, notre comparatif banque en ligne va vous être cette fois présenté de manière thématique, afin que vous puissiez comparer les offres des banques en ligne françaises. Nous avons également réalisé des classements pour chaque comparatif, afin de vous aider dans votre prise de décision.

Banque en ligne : les cartes bancaires et conditions d’entrées Critère déterminant pour le choix et la comparaison des banques en ligne : les cartes bancaires. Non seulement car leur utilisation est quotidienne, mais aussi en raison du fait qu’elles impliquent le respect de certaines conditions d’entrée pour certaines d’entre elles. Adhérer à une banque en ligne doit donc nécessairement passer par la prise en compte de ce critère. Pour vous aider à y voir plus clair, voici un classement de la meilleure banque en ligne sur cet aspect : 👇 N° Banque en ligne Carte Standard Carte haut de gamme Carte Premium sans conditions Carte Premium 1 Boursorama Banque Visa Welcome gratuite

Sans condition de revenus Visa Ultim Metal à 9,90€/mois

Sans condition de revenus avec débit immédiat - Visa Ultim gratuite

- Visa Welcome gratuite

- Visa Ultim Metal en débit immédiat à 9,90€/mois - 2 Fortuneo - Gold Mastercard gratuite 1800€ nets par mois Fosfo gratuite - - Cartes American Express (Green, Gold, Platinum) 3 Hello bank Visa Hello One gratuite et sans conditions Visa Premier (compte joint) Visa Hello Prime à 5€ / mois 1000€ nets / mois Visa Infinite (compte joint) 4 ING Mastercard Standard gratuite et sans conditions Gold Mastercard gratuite si 1200€ versés par mois ou 5€ / mois - - 5 Monabanq - Visa Electron 2€ / mois sans conditions

- Visa Classic 2€ / mois sans conditions Visa Premier 5€ / mois sans conditions - - 6 Bforbank Visa Classic gratuite 1200€ nets / mois Visa Premier gratuite 1600€ nets / mois - Visa Infinite 4 000€ / mois nets à 200€ par an 7 Orange Bank Carte Visa gratuite - Carte Visa Premium à 7,99€ / mois - 7 PCS Virtual Card

4,9€ + 1,5€/mois et sans condition PCS Chrome

9,9€ + 2€/mois et sans condition PCS Black

14,9€ + 1,5€/mois et sans condition PCS Absolut

19,9€ + 3;5€/mois et sans condition la concurrence générée par les néobanques à eu pour conséquence de remodeler l’offre de cartes bancaires proposées par les banques en ligne avec l’arrivée d’offres pour les jeunes permettant à la fois de contrôler son budget et d’avoir une tarification compétitive pour les voyages (Ultim, Fosfo, Hello Prime).

seulement 3 banques proposent une carte haut de gamme : Bforbank, Fortuneo et Hello bank

Fortuneo est la seule banque en ligne à proposer une offre de cartes American Express à ses clients

ING est la banque proposant sa Gold Mastercard avec les meilleures conditions d’accessibilité

Boursorama Banque est la banque proposant un grand nombre de cartes bancaires sans condition de revenus à ses clients pour l’ouverture d’un compte

Monbanq est la seule banque proposant toutes ses cartes bancaires sans conditions de revenus

n26 est la néobanque proposant l’ouverture de compte la plus rapide avec un formulaire de souscription simple

Banque en ligne : les offres de bienvenue Voici notre classement des banques en ligne concernant les offres de bienvenue réalisé à l’aide de ce comparatif : 👇 N° Banque en ligne Offre de bienvenue Délai versement 1 Boursorama Banque Jusqu'à 130€ Offerts ! => Pour toute ouverture de compte avec une carte bancaire Ultim

Welcome Sous 48h 2 Monabanq Jusqu'à 160€ Offerts ! => Ouvrir un compte Monabanq pour obtenir 80€, quelque soit le compte

+ 80€ Offerts avec Visa Premier et Visa Platinum - 3 ING 80€ offerts ! =>Ouvrir un compte Intégrale - 4 Fortuneo

80€ Offerts ! => Ouvrir un compte avec une Gold Mastercard + Réaliser 5 paiements sous 2 mois

30€ Offerts ! => Ouvrir un compte Fosfo avec une carte bancaire + Réaliser 5 paiements sous 2 mois



Sous 3 mois 5 Hello bank Tous comptes : 80€ offerts

Hello Prime et Hello Prime DUO : -50% pendant 12 mois Sous 3 mois 6 Orange Bank Jusqu'à 130€ offerts =>30€ + 50€ en réalisant 10 paiements / retraits sous 1 mois + 50€ si client Orange Sous 30 jours 7 Bforbank Pas d’offres actuellement - Notre comparatif et classement des banques en ligne sur l’angle de l’offre de bienvenue démontre un certain nombre de points importants à souligner : La crise COVID 19 a incité certaines banques en ligne à réduire l’attractivité de leurs offres de bienvenue. Actuellement, seules Boursorama Banque, Monabanq, Fortuneo et Orange Bank ont maintenu leurs offres historiques

les autres banques en ligne ont soit réduit leur offre de bienvenue, soit carrément supprimé leur prime de bienvenue comme ING ou Bforbank

comme vous le voyez dans cette comparaison, il faut faire attention à bien respecter les codes promotionnels quand ils sont indiqués (pour Boursorama Banque et Fortuneo notamment) lorsque vous ferez l’ouverture de votre compte en banque en ligne

attention aussi à bien lire les conditions requises de ces offres de bienvenue pour être certain de les obtenir. Il faut dans tous les cas activer votre compte et souscrire à une carte bancaire. Pour certains établissements, un minimum d’opérations sera à réaliser avec cette dernière

les primes de bienvenue ne sont pas cumulables si vous ouvrez un compte joint Actuellement, notre comparatif banques en ligne sur l’aspect offre de bienvenue permet d’affirmer que la meilleure banque en ligne sur ce volet est Boursorama Banque. Accessible avec toutes ses offres, la prime de bienvenue de Boursorama Banque est aussi celle qui est délivrée le plus rapidement possible. Monabanq arrive deuxième de ce classement, étant donné la somme proposée de manière permanente par Monbanq qui est la plus importante du marché. Seul bémol, le fait qu’elle ne soit pas accessible avec toutes les offres de comptes et que son versement soit dispatché en 12 tranches mensuelles et conditionné, auquel cas elle aurait été parfaite. On souligne aussi la dimension de banque en ligne éthique proposée par la banque, avec la possibilité de reverser l’intégralité de son offre à SOS Enfants Villages.

Banque en ligne : le dépôt de chèque Même si les banques en ligne consacrent l’ère de la dématérialisation des services bancaires, encore un certain nombre d’entre nous ont besoin d’utiliser des chèques. C’est la raison pour laquelle nous avons réalisé un classement banque en ligne sur l’aspect du chéquier avant de savoir quelle est la meilleure banque en ligne sur ce sujet : 👇 N° Banque en ligne Dépôt digital Dépôt DAB Dépôt au guichet Dépôt par voie postale 1 Monabanq Non Oui (CIC) Oui Oui 2 Hello bank Non Oui (BNP) Oui Oui 3 Boursorama Banque Oui Non Non Oui 4 Bforbank Oui Non Non Oui 5 Fortuneo Non Non Non Oui 6 ING Non Non Non Oui 7 Orange Bank Non Non Non Oui Aussi, les banques en ligne proposent encore 3 manières de déposer des chèques, selon les banques : le dépôt digital : scanner votre chèque avec votre smartphone et un bordereau numérique se remplira automatiquement et se chargera d’organiser le dépôt du chèque

le dépôt classique dans un distributeur automatique

le dépôt dans un guichet

le dépôt par voie postale Actuellement, seules Monabanq et Hello bank offrent la possibilité d’avoir un carnet de chèque et de déposer des chèques non seulement dans un DAB, mais aussi dans un guichet, et ce grâce au réseau mis à disposition par leur société mère, CIC et BNP. Bforbank et Boursorama ne permettent pas de faire une telle opération bien qu’étant des filiales de la Société Générale et du Crédit Agricole, mais se rattrapent toutefois en proposant l’encaissement digital. Enfin, le reste des banques proposent, comme le reste des autres banques en ligne, le dépôt par voie postale. Notre classement des meilleures banques en ligne pour le dépôt des chèques s’est donc orienté vers Hello bank et Monbanq aexequo.

Banque en ligne : l’appli mobile L’application mobile est indiscutablement au cœur des stratégies des banques en ligne, notamment étant donné la cible à laquelle elle s’adresse, à savoir des jeunes connectés. Pour réaliser ce comparatif banque en ligne pour les appli mobiles, nous avons pris uniquement en considération les avis des utilisateurs des applis, car ils ont une réelle expérience sur la durée des outils proposés par les banques en ligne à travers elles. Voici notre classement meilleure banque en ligne pour l’appli mobile : 👇 N° Banque en ligne Apple Store Google Play Paiement mobile 1 Boursorama Banque 4,8/5 - ‎63 284 avis 4,6/5 - ‎17287 avis Apple Pay, Google Pay, Paylib, FitBit Pay 2 Monabanq 4,5/5 - ‎4 371 avis 4,4/5 - ‎1598 avis - 3 Orange Bank 4,5/5 - ‎29 415 avis 4,2 - ‎10942 avis Apple Pay 4 Fortuneo 4,4/5 - ‎25261 avis 4,3/5 - ‎8107 avis Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay 5 Bforbank 3,9/5 - ‎734 avis 4,2/5 - ‎2050 avis - 6 Hello bank 3,4/5 - ‎1 306 avis 3,3/5 - ‎4291 avis Apple Pay, Paylib, Hello Watch, Lyf Pay 7 ING 4,5/5 - ‎5 134 avis 1,8/5 - ‎7202 avis Apple Pay (courant 2020) 8 PCS 2,7/5 - ‎98 avis 3,9/5 - 1 266 avis Non Ergonomie, vitesse, fonctionnalités, présence de bugs, souscription d’autres produits bancaires, accessibilité du service client… tout y passe. Et les avis clients sur les appli mobiles sont toujours cash et honnêtes, donc on peut leur faire confiance. En la matière, force est de constater que Boursorama Banque s’avère être la meilleure banque en ligne sur cet aspect. Aussi, le classement montre une très grande satisfaction pour Boursorama Banque avec 4,8 – ‎63 284 avis dans l’Apple Store et 4,6 – ‎17287 avis sur Google Play. On remarque par ailleurs qu’elle est l’une des plus richement dotées en matière de fonctionnalités, avec les virements instantanés. Boursorama Banque est suivie de près par Monabanq, malgré l’absence remarquée de solution de paiement mobile, tout comme pour Bforbank et ING qui devraient quant à elles devenir compatibles avec Apple Pay d’ici 2020. ING qui d’ailleurs paie sa 6ème place du classement banque en ligne « appli mobile », en raison d’une très mauvaise note pour les utilisateurs de Google Play, suite à une mise a jour assez mal réussie l’an passé, qui a depuis été corrigée. On note que Fortuneo ravira les sportifs, plus particulièrement les aficionados de montres connectées avec à la fois une compatibilité chez Fitbit et Garmin Pay. On terminera par souligner la présence de Paylib et de Lyf Pay, uniquement chez Hello bank.

Banque en ligne : les frais à l’étranger La prise en considération des frais de carte bancaire à l’étranger devient de plus en plus une réelle préoccupation pour les possesseurs de comptes bancaires, et ce pour de nombreuses raisons (Erasmus, expatriation, voyages…). A cet égard, voici quelle est la meilleure banque en ligne sur ce sujet : 👇 N° Banque en ligne Paiement Hors UE Retrait Hors UE 1 Boursorama Banque Gratuits avec toutes les offres Gratuit avec l'offre Visa Ultim Metal

1,69% avec l'offre Ultim (au delà de 4 retraits par mois) et Welcome 2 Fortuneo 1,94 % avec l'offre classique. Gratuit avec FOSFO et Gold Mastercard 1,94 % avec l'offre classique. Gratuit avec FOSFO et Gold Mastercard 3 Bforbank 1,95 % 1,95 % 4 ING 2% (minimum 0,50 €) 2% (minimum 0,50 €) 5 Hello bank 2 % (gratuit avec l'offre Hello Prime) 2 % (gratuit avec l'offre Hello Prime) 6 Orange Bank 2% (gratuit avec carte Premium) 2% (gratuit avec carte Premium) 7 Monabanq

2% avec Pratiq et Pratiq +

50 par an avec Uniq

Gratuit avec Uniq +

2% avec Pratiq

3 gratuits par an pour Pratiq +

25 par an avec Uniq

Gratuit avec Uniq+ 8 PCS 3% 3% + 3€ L’établissement numéro 1 de notre classement comparatif de la meilleure banque en ligne pour les opérations à l’étranger est Boursorama Banque, aexequo avec Fortuneo Banque. En effet, les deux cartes bancaires ne sont pas départageables sur l’aspect tarifs bancaires sur les opérations en dehors de l’UE, étant donné qu’elles appliquent la même grille tarifaire : 1,69 à 1,94% avec leur offre standard, et gratuites avec leur deux comptes bancaires haut de gamme sans condition d’entrée : Ultim Metal et Fosfo. Pour les départager, il faudra s’orienter vers une analyse des garanties proposées (assurances, assistances et services), sachant que les deux cartes bleues sont dans des réseaux différents : Visa et Mastercard. Si l’on poursuit la comparaison des banques en ligne sur cet aspect, le classement devient difficile étant donné que mis à part Bforbank et ING, la gratuité des opérations à l’étranger ne s’obtient qu’en souscrivant un compte bancaire en ligne avec une offre payante : Hello Prime pour Hello bank, Uniq+ pour Monbanq et la carte Premium avec Orange Bank. Le prix de ces cartes bancaires premium justifie à nos yeux que la fin de notre classement de la meilleure banque en ligne pour les tarifs à l’étranger se termine avec dans l’ordre : Hello bank, Orange Bank et Monabanq. Enfin pour rappel, depuis la mise en place du règlement de l’Union européenne sur les paiements transfrontaliers, les paiements et les retraits effectués en zone euro sont gratuits pour toutes les banques en ligne. Vous ne paierez donc aucun frais sur les paiements s’ils sont réalisés en zone euro.

Banque en ligne : le service client Le service client est l’un des aspects les plus importants dans le choix d’une banque en ligne. Et pour cause, l’ouverture d’un compte bancaire en ligne transforme la relation client dans le sens d’une dépersonnalisation du service. Plus de contact avec un conseiller bancaire personnalisé, ni même de rendez-vous physique en agence, tout se fait en ligne, avec désormais une plateforme d’appel. Pour cela, voici notre classement meilleure banque en ligne pour ses services de relation clientèle : 👇 N° Banque en ligne Horaires Temps d'attente Qualité des interlo-

cuteurs Trophées 1 Monabanq Semaine :

8h à 21h

Samedi : Jusqu'à 16h 1 min.

environ 4.5/5 - Trophée QualiWeb

- Elu meilleur Service client

de l’année 2018-2019-2020 2 ING Semaine :

8h à 21h

Samedi :

8h à 18h 1 min.

environ 4.5/5 Prix Excellence Client en 2017, 2018, 2019 et 2020 3 Bforbank Semaine :

9h à 18h

Samedi :

8h à 18h 3 min

environ 4/5 Trophée de la Banque 2019 4 Hello bank Semaine :

8h à 22h

Samedi :

8h à 18h 3 min

environ 4/5 - 5 Orange Bank Semaine :

8h à 20h

Samedi :

8h à 20h 3 min

environ 4/5 - 5 Fortuneo Semaine :

9h à 20h

Samedi :

9h à 18h 3 min

environ 4/5 - 6 Boursorama Banque Semaine :

8h à 22h

Samedi :

8h à 16h 4 min.

environ 4/5 - On a coutume de dire que tant que l’on a pas de soucis avec sa banque, on ne fait guère affaire avec le service client, mais mieux vaut se prémunir de tout imprévu et avoir un service client de qualité. En cela, notre classement meilleure banque en ligne pour le service client est Monabanq, pour ses multiples récompenses en la matière, dont le très convoité Service Client de l’Année, qu’elle décroche chaque année depuis 2018. On notera l’effort réalisé par Monbanq pour se rendre accessible aux malentendants. Si l’on se base sur notre utilisation pour ce test des services clients des banques en ligne, la qualité des interlocuteurs et l’amplitude horaires est souvent égale. Toutefois, deux autres banques ont été récompensées par des organismes indépendants : ING (4 fois de suite élue Excellence Client) et Bforbank (Trophée de la banque 2019), qui sont ainsi sur les deuxième et troisième marches du podium de ce classement comparatif des banques en ligne 2020. On notera également que le service client de la banque en ligne Hello bank est celui qui est ouvert le plus tard en semaine (22h).

Banque en ligne : les produits bancaires N° Banque en ligne Livret Epargne Crédit Conso Crédit immo Assurance Vie Bourse 1 Boursorama Banque A, LDDS, CEL / PEL, PERP

Livret Boursorama : 0,05% 0.946 % à 3.923 % TAEG 1,65% Perf 2019 : 1,55%

Frais : 0,75% Comptes Titres, PEA, PEA PME 2 Hello bank A, LDDS , CEL / PEL, Jeune, LEP, PERP

Livret Hello bank : De 0,1 à 0,2% à partir de 1,99 % TAEG 2,69% Perf 2019 : 1,10% Comptes Titres, PEA, PEA PME 3 Bforbank A, LDDS

Livret Bforbank : 0,1% 2,50 % à 5,71 % TAEG 1,16% Perf 2019 : 2,40%

Frais : 0,70% Comptes Titres, PEA, PEA PME 4 Fortuneo A, LDDS

Livret Fortuneo : 0,10% - TAEG 1,37% Perf 2019 : 2,40%

Frais : 0,60 à 0,75% Comptes Titres, PEA, PEA PME 5 ING A, LDDS

Livret ING 0,03% Réservé aux clients TAEG 1,67% Perf 2019 : 1,15%

Frais : 0,75% Comptes Titres, PEA 6 Monabanq A, LDDS, Livret jeune Réservé aux clients TAEG 1,73% Perf 2019 : 1,50%

Frais : 0,75% Comptes Titres, PEA 7 Orange Bank Livret Orange Bank : 0,3% TAEG 0,80% - - - Concernant notre classement banque en ligne sur les produits bancaires, il est assez difficile d’établir un classement étant donné le nombre de produits proposés, et leurs différences de nature. Nous allons donc au lieu de proposer un classement préciser certaines informations importantes, sachant que vous pouvez vous reporter à notre avis sur chaque banque en ligne sur tel ou tel produits. Pour les livrets d’épargne, la banque sur internet la plus intéressante pour épargner est Hello bank, qui propose des livrets réglementés inédits (LEP, PERP) et une épargne non réglementée plutôt attractive avec ses 0,1 à 0,2%.

Pour le crédit à la conso, Orange Bank tire son épingle du jeu avec un TAEG de 0,8% suivi par Boursorama Banque. Il est assez complexe de réaliser une simulation des taux de crédits consommation avec les banques en ligne, pour la bonne et simple raison qu’elles sont souvent réservées aux personnes qui sont déjà clientes de ces établissement ; l’accessibilité aux simulateurs leur est ainsi réservée.

Pour le crédit immobilier, on constate que Bforbank est la meilleure banque en ligne pour emprunter avec un taux de 1,16%. Ces taux ont été obtenus sur la base d’une simulation d’un prêt de 200.000€ sur 25 ans.

Pour l’assurance vie, Bforbank tire son épingle du jeu avec des fonds en euros aux multiples récompenses par la presse spécialisée, 3 modes de gestion disponibles, des performances intéressantes et une offre de bienvenue attractive

Enfin, pour l’investissement boursier, On note que Orange Bank n’en propose pas, et que ING et Monabanq ne proposent pas de produits pour les PEA / PME.

Comment choisir sa banque en ligne ?

Pour savoir quel critère prendre en considération pour choisir sa banque en ligne, voici une série de questions réponses visant à vous familiariser davantage avec le paysage bancaire, en vous donnant des conseils pour bien choisir votre banque en ligne, car nous avons bien conscience qu’il n’est pas évident pour beaucoup d’évoluer dans cet univers dématérialisé. Nous espérons que ce guide d’achat vous intéressera ! 🙂

Quels sont les critères pour choisir une banque en ligne ? Pour être en mesure de savoir quelle banque en ligne choisir, nous vous invitons à suivre ces 7 critères que nous jugeons comme fondamentaux pour votre choix. Comparer les tarifs des banques : deux critères doivent être pris en compte : les tarifs liés à l’usage quotidien du compte (carte bancaire, frais de tenue de compte, virements, retraits…).

les tarifs liés aux démarches exceptionnelles (séjours à l’étranger, incidents de paiement, découverts, perte de la carte…). Vérifier les conditions de la prime de bienvenue : attention, certaines banques possèdent des conditions spécifiques pour bénéficier de la prime de bienvenue. Vérifier les conditions d’entrée de la banque : chaque banque (hors les offres sans conditions de revenus) exige des conditions de revenus pour l’ouverture d’un compte. Vérifier les conditions des offres sans conditions de revenus : deux critères à prendre en compte : le type de carte délivrée en contrepartie (carte à autorisation systématique…)

les conditions liées à la carte bancaire (compte payant, minimum d’utilisation…) Les produits bancaires de la banque : au-delà du compte courant, vérifiez les offres sur des produits comme l’immobilier, l’assurance vie ou encore les produits boursiers pour faire en sorte que votre future banque soit en adéquation avec vos besoins actuels et futurs. La qualité de l’appli mobile : pour cela référez-vous aux avis des utilisateurs sur les stores, meilleures sources d’avis possibles en termes de fiabilité. Nous avons d’ailleurs réalisé un comparatif des banques en ligne sur cette question, afin de vous donner une vue d’ensemble plus facilement et définir ainsi qui est la meilleure banque en ligne pour tout ce qui relève de l’appli mobile. La qualité du service client : même si votre utilisation en est épisodique, attention à ne pas lésiner sur cet aspect, même si les banques en ligne ont fait beaucoup d’efforts en la matière. Pour rappel, la notion de conseiller attitré n’est plus en vigueur, alors la vigilance est de mise sur ce critère pour choisir sa banque en ligne. Vous pouvez consulter pour cela les avis des banques sur internet afin de juger ce qu’il en est véritable sur ce paramètre Voila en somme les critères fondamentaux à considérer avant de choisir votre compte en ligne.

Qu’est-ce qu’une banque en ligne ? Par définition, une banque en ligne est en réalité une banque virtuelle, c’est à dire une banque accessible sur internet disposant du même statut juridique que les banques classiques, à savoir celui d’établissement de crédit. Aussi appelées banques sur internet ou encore banques électroniques, elles proposent donc les mêmes services que les banques traditionnelles, mais de façon dématérialisée, comme par exemple réaliser toutes les opérations bancaires courantes, émettre des crédits, conserver les fonds de leurs clients ou encore proposer des découverts. Et le fait d’utiliser une banque en ligne est bien distinct du fait de gérer le compte bancaire de sa banque de réseau sur internet. Les banques en ligne ne sont également pas à confondre avec les banques mobiles ou néo-banques qui sont quant à elles des établissements de paiements, qui se limitent donc à la réalisation d’opérations bancaires courantes. Pas de découvert autorisé et un accès au crédit souvent très limité. On soulignera que : la tarification des banques en ligne concernant les opérations à l’étranger est nettement moins chère que celle appliquée par les banques de détails traditionnelles

les néobanques constituent une réelle concurrence pour les banques en ligne, étant donné qu’elles proposent soit la gratuité des opérations en devise dans leurs offres d’entrée de gamme ou bien à un taux plus compétitif encore.

Quels sont les avantages d’une banque en ligne ? Les banques en ligne ont beaucoup d’avantages, si bien qu’il serait long d’en dresser la liste intégrale. En résumé, on peut résumer les avantages des banques en ligne comme suit : Les économies réelles sur ses frais bancaires Les outils plus pratiques et innovants pour mieux gérer ses comptes et finances La plus grande accessibilité avec le service clientèle En effet, le premier avantage d’une banque en ligne réside indiscutablement dans les économies réalisées. Si vous comparer les banques en ligne et les banques traditionnelles de réseau d’un point de vue tarifaire, vous pouvez économiser plusieurs centaines d’euros par an. Absence de frais de tenue de compte, carte bancaire gratuite, opérations bancaires courantes gratuites, offre de bienvenue attractive, frais de découvert moins chers, frais d’incidents moins onéreux, assurance moyen de paiement gratuite, remplacement carte perdue ou volée moins cher… Même les produits bancaires comme l’assurance vie ou les opérations boursières sont plus intéressants. Pour faire des économies sur ses frais bancaires, l’ouverture d’un compte dans une banque en ligne est une opération gagnante. Le second avantage réside avant tout dans la praticité de la banque en ligne. Un espace client (sur ordinateur ou mobile) mieux pensé pour gérer ses comptes bancaires, des fonctionnalités inédites (paiement instantané, paiement mobile, outils de gestion de budget) font partie également des avantages comparatifs de la banque en ligne visant à mieux maîtriser son budget. Le dernier grand avantage d’un compte en ligne est que le service client est plus accessible, avec des plages horaires pouvant aller jusqu’à 22h, et des conseillers joignables par chat, téléphone, mail ou même visioconférences pour certaines d’entre elles.

Quelle est la meilleure banque en ligne ? Actuellement, nous considérons que sur la base du classement banques en ligne que nous avons réalisé, la meilleure banque en ligne est Monabanq. Il s’agit en effet de l’offre de compte en ligne actuellement la plus adaptée pour une expérience entre la banque traditionnelle et la banque en ligne et combinant le plus d’avantages globaux par rapport à ses concurrentes. Il est important de prendre en considération le fait que la meilleure banque en ligne reste toutefois celle qui correspond le plus à vos besoins, il est donc difficile de donner une réponse absolue en soi. C’est la raison pour laquelle, au-delà du classement de la meilleure banque en ligne que nous avons réalisé, nous vous proposons un comparatif des banques ligne général mais aussi par thématiques, afin que vous puissiez si besoin affiner votre choix. Notre classement des banques en ligne a été réalisé sur la base d’un ensemble de critères qui ont constitué notre grille d’analyse, mais rien ne vous empêche de consulter nos comparatifs par thématique. Par ailleurs, vous avez aussi à votre dispositions nos dossiers avis sur les banques en ligne qui vous aideront très certainement à choisir une banque en ligne qui vous ressemble !

Quelle est la banque en ligne la moins chère ? Actuellement, la banque en ligne la moins chère est Boursorama Banque, suivi de peu par Fortuneo. Les différents classements banques en ligne et comparateurs banques le démontrent régulièrement. Il s’agit en effet des deux banques qui réalisent le plus d’efforts en termes de prix, sachant que la différence globalement est mince entre les banques en ligne, comme notre comparatif banques en ligne le démontre, et elles l’est encore plus entre ces deux acteurs. Les économies réalisées par ces deux banques en ligne sont ainsi un peu plus importantes que celles réalisées avec leurs concurrentes (Hello bank, ING, Bforbank…). Le plus gros de la différence en termes de tarification se trouve sur les frais liés aux opérations exceptionnelles (frais de paiement en devise, frais d’incidents…) ; les opérations courantes sont gratuites, comme chez la plupart des autres banques en ligne. Il faut enfin préciser que la banque en ligne la moins chère ne l’est qu’à un instant T, les tarifs des banques en ligne évoluant régulièrement, et aussi que le classement des banques en ligne sur cet aspect dépendra de votre profil, de vos habitudes d’utilisation mais également des options choisies.

Existe-il une banque en ligne gratuite ? Pour une utilisation classique, les banques en ligne sont gratuites, dans le sens où elles permettent de disposer, avec la plupart des offres du marché, d’un compte bancaire gratuit, d’une carte bancaire gratuite et de l’absence de frais sur les opérations courantes. Sur cette base, Boursorama Banque et Fortuneo constituent les deux banques en ligne qui s’approchent le plus d’une banque en ligne gratuite étant donné qu’il s’agit des banques en ligne les moins chères du marché. Toutefois, la véritable gratuité d’une banque en ligne sera tributaire de l’utilisation que vous allez en faire. Si par exemple vous réalisez souvent des virements internationaux, ces derniers ne seront pas gratuits, et le statut de banque en ligne gratuite devient alors caduc. Une banque gratuite n’existe pas, sauf si vous ne l’utilisez pas !

Pourquoi utiliser un comparateur banque en ligne ? Le comparateur banque en ligne est un outil visant à vous permettre de choisir votre banque en ligne en fonction d’un certain nombre de critères selon les comparateurs. En vous posant quelques questions, comme par exemple quelle est votre banque actuelle ou quels besoins avez-vous vis-à-vis de votre future banque en ligne, le comparateur sera capable de vous indiquer les économies potentiellement réalisables par rapport à votre ancienne banque, mais aussi celle qui correspond le plus à vos besoins. A ne pas confondre avec un comparatif de banques en ligne, qui lui vous propose une vue d’ensemble des offres en les comparant sous l’angle de certains critères. L’intérêt du comparateur de banque en ligne est donc de comparer un maximum de banques selon certains critères pour vous aider à trouver la meilleure banque en ligne en fonction de ces derniers.

Comment changer de banque pour une banque en ligne ? Aujourd’hui, tout a été mis en place pour faciliter au mieux le fait de changer de banque pour ouvrir un compte courant dans une banque en ligne, notamment grâce à la loi sur la mobilité bancaire. Les banques en ligne proposent en effet toutes un service gratuit pour gérer de A à Z le process de changement de banque auprès de votre ancienne banque, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit ! Que ce soit l’intégralité des opérations pour faire de votre nouvelle banque en ligne votre banque principale ou simplement de quelques opérations, elles s’occuperont de tout : votre nouvelle banque assure gratuitement votre transfert de compte en banque. Il est aussi à souligner que vous pouvez aussi simplement ouvrir un compte bancaire dans une banque en ligne tout en gardant votre banque principale, pour en faire donc votre banque secondaire, histoire de la tester et de vérifier si elle répond vraiment à votre besoin. L’ouverture de compte bancaire en ligne reste gratuite et sans engagement, donc aucun risque à ce niveau-là.

Qu’est ce qu’une néobanque ? Les néobanques sont des établissements de paiement dont l’utilisation est conçue en priorité pour s’adapter aux smartphones. C’est par exemple le cas de n26, Revolut, Aumax, Bunq Nickel ou encore Vivid Money., ce sont donc en réalité des comptes sans banque, étant donné qu’il ne s’agit pas de banques au sens classique du terme. Elles disposent en réalité d’un agrément bancaire, qui leur permet de proposer une expérience bancaire minimaliste, agrément qui ne leur permettent pas par exemple de commercialiser des crédits à la consommation par exemple. Cela implique par exemple qu’elles ne proposent pas de découvert autorisé (qui reste un crédit conso à part entière). Autre élément différenciant : la carte bancaire. Elles sont régulées l’Autorité prudentielle de contrôle et de résolution (ACPR), tout comme les banques en ligne qui elles sont aussi régulées par l’AMF étant donné que la plupart proposent des produits boursiers. Elles commercialisent une carte à autorisation systématique qui interroge le solde à chaque opération. D’autres néobanques (comme Nickel, PCS ou jadis C-ZAM) proposent une carte bancaire prépayée, des cartes qui peuvent être également achetées dans un bureau de tabac et qui sont rechargeable par virement, borne bureau de tabac ou par compte externe. La plupart son non nominatives. Les néo-banques sont ainsi très intéressantes pour ceux qui recherchent une banque digitale et qui sont connectés et qui voudraient piloter leur compte bancaire depuis leur appli en priorité, avec des fonctionnalités particulièrement innovantes en ce sens, notamment pour tout ce qui relève de la gestion du budget avec un compte sans facilité de caisse. Il ne faut enfin pas confondre les néobanques avec les fintech qui proposent des services financiers précis, comme par exemple pour la gestions des finances avec Linxo ou Bankin, IbanFirst pour les paiements et transferts en devises étrangères pour les entreprises, Nalo ou Yomoni qui sont des robo advisor dédiés à l’assurance vie en ligne etc.

Qu’est ce qu’une banque à distance ? Une banque à distance (appelée aussi e-agence) désigne l’espace en ligne sécurisé où vous pouvez accéder à l’ensemble de vos services bancaires par internet. Souvent utilisé dans le lexique des banques traditionnelles, les banques à distance ne sont donc pas des catégories de banques en tant que telles, et ne doivent donc pas non plus être confondues avec les banques en ligne. A cet égard, les banques traditionnelles autant que les banques en ligne disposent de services de banques à distance (par ordinateur, smartphone, tablette…), étant donné que cet appellation désigne l’environnement en ligne et sécurisé où vous pouvez réaliser toutes vos opérations bancaires (consulter son solde, réaliser des virements, contacter son conseiller… Elles possèdent souvent un nom commercial spécifique : l’Agence directe de la Société générale, Mon banquier en ligne de la Caisse d’épargne, Nordirect pour le Crédit du Nord, l’Agence en ligne de BNP Paribas, La Banque postale chez soi, e-Banquepopulaire ou encore e-LCL (qui n’existe plus).

A qui appartiennent les banques en ligne ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, il faut savoir que la quasi-totalité des banques en ligne appartiennent… aux banques traditionnelles ! Voici un tableau récapitulant l’actionnariat des banques en ligne : 👇 Banque en ligne Société Mère Monabanq Crédit Mutuel Alliance Fédérale Boursorama Banque Société Générale Fortuneo Arkéa ING ING Hello bank BNP Paribas Bforbank Crédit Agricole Orange Bank Orange et Groupama Historiquement, soit les banques en ligne ont été rachetées par les banques traditionnelles, comme c’est le cas de Boursorama Banque par la Société Générale, soit elles sont une émanation directe des grands groupes bancaires, comme c’est le cas de Bforbank. Certaines banques classiques ont voulu seulement développer leur univers « banque à distance » en modifiant leurs services et parfois leurs offres mais ne proposent pas de banques en ligne en tant que tel. C’est par exemple le cas d’Axa Banque, de la Macif, de la Banque Populaire, de LCL ou encore d’Allianz Banque. Certaines banques traditionnelles font également un entre-deux. Elles proposent des offres low-cost à 2€ pour attirer les clients mais avec le reste des lignes tarifaires qui sont au final identiques à un compte courant bancaire classique. Elles tachent de surfer sur la vague des banques en ligne, et proposent ces offres souvent pour tester le marché. C’est par exemple le cas du Crédit Agricole avec Eko By CA et Globe Trotter, Enjoy de la Caisse d’Epargne, Kapsul de la Société Générale, ou Essentiel de LCL.

Quelle banque en ligne choisir ? En conclusion

Vous l’aurez compris, nous vous proposons un classement meilleure banque en ligne, sur la base de nos comparatifs de banques, mais ce classement reste indicatif. Il convient de choisir la meilleure banque en ligne pour vous, c’est-à-dire selon vos besoins et votre profil plus globalement. C’est la raison pour laquelle vous ne devez pas hésiter à consulter les avis sur les banques en ligne, tout comme les comparatifs que nous avons mis à votre disposition pour vous aider à savoir quelle banque en ligne choisir.

Nos autres comparatifs pour trouver la meilleure banque en ligne

Une suggestion ou l’envie de donner votre avis sur notre dossier sur les comptes bancaires en ligne ? Mettez nous un petit commentaire, on se fera une joie de vous répondre ou de rebondir sur vos remarques ! 🙂



