TECH

25 ans après, le A.I. intelligence artificielle de Steven Spielberg s'avère encore plus dérangeant qu'à sa sortie

Vingt-cinq ans après sa sortie, A.I. Intelligence artificielle apparaît plus actuel que jamais. Sans avoir prédit l'IA générative, le film de Spielberg, imaginé pendant plus de vingt ans par Stanley Kubrick, interroge notre capacité à nouer des liens affectifs avec les machines.