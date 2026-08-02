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Un humain et un robot se serrent la main. (Image d'illustration)
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TECH

2 août 2026

25 ans après, le A.I. intelligence artificielle de Steven Spielberg s'avère encore plus dérangeant qu'à sa sortie

Vingt-cinq ans après sa sortie, A.I. Intelligence artificielle apparaît plus actuel que jamais. Sans avoir prédit l'IA générative, le film de Spielberg, imaginé pendant plus de vingt ans par Stanley Kubrick, interroge notre capacité à nouer des liens affectifs avec les machines.

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MOTS-CLES

cinéma , culture , nouvelles technologies , androïdes , robots , Intelligence Artificielle , Steven Spielberg , Stanley Kubrick

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Nathan Abrams

Nathan Abrams a beaucoup écrit sur le cinéma, l'histoire, la politique et la culture populaire transatlantiques, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni.

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