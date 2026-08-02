TECH
2 août 2026
25 ans après, le A.I. intelligence artificielle de Steven Spielberg s'avère encore plus dérangeant qu'à sa sortie
Vingt-cinq ans après sa sortie, A.I. Intelligence artificielle apparaît plus actuel que jamais. Sans avoir prédit l'IA générative, le film de Spielberg, imaginé pendant plus de vingt ans par Stanley Kubrick, interroge notre capacité à nouer des liens affectifs avec les machines.
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A PROPOS DES AUTEURS
Nathan Abrams a beaucoup écrit sur le cinéma, l'histoire, la politique et la culture populaire transatlantiques, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni.
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A PROPOS DES AUTEURS
Nathan Abrams a beaucoup écrit sur le cinéma, l'histoire, la politique et la culture populaire transatlantiques, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni.