Le 11 avril 1954 aura été le jour <br> le plus insipide du siècle <br> en matière d'actualité

C'était un dimanche.

Le 11 avril 1954 a été le jour le moins intéressant du siècle en matière d'information, selon des chercheurs britanniques. Aucun événement important n'est venu émailler cette paisible journée. Ni guerre, ni morts, ni naissance notables. Rien, ou presque: des élections locales en Belgique et l'ouverture de l'académie d'électronique de Turquie.

Les chercheurs britanniques ont découvert cette date en analysant 300 millions de données grâce à un ordinateur surpuissant. La Une du Dailymail du 12 avril semble leur donner raison: elle évoque notamment le vol d'une coupe en argent d'une valeur de 50 livres.

La BBC, de son côté, estime que le 18 avril 1930 a été encore plus plat que ce 11 avril 1954. Le présentateur du journal de 18h30 annonçait à cette date: "il n'y a pas d'actualité".

Quoi qu'il en soit, ces deux dates sont aujourd'hui connues pour avoir été les plus ennuyantes du siècle, et c'est déjà pas mal!