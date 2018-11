L'équipe régionale de foot de Madron a perdu son dernier match sur l'impressionnant score de 55 à 0

Ils ont pris pas moins de 55 buts lors de leur dernière défaite! Les joueurs du club de Division 1 régionale de Madron, en Angleterre, ont subi ce week-end leur dixième défaite consécutive, certes contre le leader du groupe...

Le problème de ce petit club n'est pas tant une défense plus que perméable qu'un sous-effectif constant. L'entraîneur ne parvient que rarement à réunir 11 joueurs sur la pelouse. Récemment promu dans cette division supérieure, Madron n'est pourtant pas dernier du classement. Storm compte en effet -3 points en raison de plusieurs pénalités infligés au club. Cela étant, l'entraîneur d'Illogan, l'équipe qui a inscrit 55 buts en un seul match (soit une réalisation toutes les 1 minute 40), reconnaît à ses adversaires du week-end: "Je n'ai rien d'autre que de l’admiration pour ces sept joueurs. Ils sont venus au pub avec nous après la défaite et ce sont vraiment des gars en or". Bel (et facile...) esprit sportif.